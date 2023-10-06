卡塔尔大奖赛排位赛：维斯塔潘轻松摘杆位，梅赛德斯双车前三
马克斯·维斯塔潘在有望赢得第三个世界冠军的周末，在卡塔尔的周五排位赛里轻松摘下周日大奖赛的杆位发车位置，梅赛德斯双雄进入前三。
日本大奖赛后，拥有177分的领先优势使得维斯塔潘只需要在卡塔尔再取得3个积分，就能第三次赢得世界冠军。
多哈的卢塞尔赛道迎来本赛季的第四个冲刺赛周末。只有一个练习阶段、60分钟的时间进行赛车调校。大风把大量沙子吹到赛道上，使得第一节练习抓地力非常差。不过，维斯塔潘仍然在时间榜排名第一，领先法拉利的卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克。
进入排位赛后，荷兰人的优势依然明显。顺利进入Q3后，他在第一圈就跑出1分23.778秒，领先当时第二名的刘易斯·汉密尔顿0.5秒之多，而队友塞尔吉奥·佩雷兹止步Q2，意味着他完全没有任何对手。最终他没有——也没有必要——在第二圈进一步推进，如愿锁定了周日的杆位。
相比之下，第二名的争夺更加激烈。第一圈在5号弯跑出赛道的兰多·诺里斯，在第二圈跑出1分24.219秒，超过了汉密尔顿。然而，他在10号弯又一次违反了赛道极限的规则，导致计时圈才次被取消。
当汉密尔顿在第二圈直接驶回维修区后，他的梅赛德斯队友乔治·拉塞尔提高0.2秒后达到1分24.219秒，取代了诺里斯前进到第一排。
另一位迈凯伦车手奥斯卡·皮亚斯特雷第二次尝试时做出1分24.228秒，与拉塞尔只有0.009秒之差。然而，澳大利亚人的这一圈也因为跑出赛道而被取消，这让汉密尔顿前进到了第三名。而皮亚斯特雷则滑落到第六名，位于法拉利的查尔斯·莱克勒克和Alpine的皮埃尔·加斯利之间。
两位迈凯伦车手的最后一圈作废后，费尔南多·阿隆索前进到第四名，将与汉密尔顿一起从第二排发车。埃斯特班·奥康排名第八后，两辆Alpine赛车占据了第四排。瓦尔特利·博塔斯为阿尔法·罗密欧取得第八的发车顺位，帮助车队自匈牙利后第一次取得前十的排位赛成绩。而没有时间的诺里斯无奈地只能在周日从第十位开始比赛。
Q2最后阶段，角田裕毅的个人时间提高了0.2秒左右，但因为刚好与当时排名第十的博塔斯相差0.004秒而无缘进入前十名争夺。法拉利的卡洛斯·塞恩斯同样进步，但只是上升到第12位。作为本赛季唯一赢得了比赛的非红牛车手，西班牙人惨遭淘汰。
塞尔吉奥·佩雷兹则是又一个栽在赛道极限在面前的车手。他同样因为在5号弯轧到路肩后偏出了白线，被取消了已经进步的那一圈。这使他滑落到第13位。尼科·霍肯博格同样受到惩罚，落到第15位，排在亚历山大·阿尔本之后——威廉姆斯车手在第一阶段里最后时刻上升到第15名晋级。
排位赛Q1刚开始，随着抓地力提升、赛道进化，车手们的单圈时间进步飞快。最后一个计时圈里，大部分车手都在赛道上试图确保晋级。周冠宇在第二圈做出1分27.432秒的情况，全力争取提高。但是他突然被威廉姆斯新秀洛根·萨金特从后超过。这完全毁了中国小将的冲刺，结果排在最后一位。
虽然美国车手的时间有所提高，但止步于第16位。兰斯·斯特罗尔、廉姆·洛森和凯文·马格努森分列第17、18、19位，同样遭到淘汰。
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