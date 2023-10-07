卡塔尔冲刺赛：皮亚斯特雷获胜，维斯塔潘加冕三冠王

当前三名的车手用中性胎发车时，第四位发车的乔治·拉塞尔和身后两辆法拉利则使用软胎。第一次从冲刺赛杆位出发的皮亚斯特雷顺利出发时，但诺里斯启动过慢。拉塞尔利用软胎更好的抓地力迅速与与同胞并排，并在一号弯里将对手挤到外侧后上升到第二。

大部队通过一号弯后，后方出现混乱，廉姆·洛森的停车引发了安全车。在安全车带领了一圈后，第3圈比赛一恢复，拉塞尔再次利用轮胎优势迅猛地超过皮亚斯特雷后领跑比赛。然后很快，威廉姆斯的洛根·萨金特冲出赛道后停在沙石区，导致安全车回到赛道上。

第6圈，比赛第二次重新开始。维斯塔潘追上查尔斯·莱克勒克后前进到第四名。眼看19圈比赛过半，拉塞尔的软胎开始衰退，使得他无法守住快速接近的皮亚斯特雷。第11圈，埃斯特班·奥康、塞尔吉奥·佩雷兹试图从两侧超越尼科·霍肯博格，结果三辆赛车发生了碰撞，导致三位曾经效力银石团队的车手一起退赛。

这次混乱使得安全车第三次出动， 并且带跑到第14圈结束，留下最后5圈的冲刺。已经来到第三位的维斯塔潘以最快的速度超过拉塞尔后上升到第二，但是皮亚斯特雷已经远去。澳大利亚人最终以1.8秒的优势率先冲过终点线，第一次品尝到F1竞赛胜利的滋味。

第二名的成绩足够维斯塔潘成为新科三冠王，这也成为1987年后F1车手世界冠军第一次在周六诞生。

最后一圈，诺里斯追上轮胎严重衰竭的拉塞尔后完成超越，至少让自己获得了前三名的成绩。刘易斯·汉密尔顿在第12位发车的情况下，选择中性胎进行比赛。在奥康、霍肯博格、佩雷兹的事故后，他上升到第八。

虽然最后一次重启后，汉密尔顿一度被软胎的皮埃尔·加斯利超过，但他很快找回节奏，连续超过法国人和同样用软胎的费尔南多·阿隆索。最后半圈，梅赛德斯车手又干净利落地超过两辆法拉利赛车，最终和拉塞尔为车队取得第四五名。

用软胎的法拉利车手只是在最后阶段无力抵抗，以第六七名完成比赛。威廉姆斯的亚历山大·阿尔本依靠中性胎成功进入了前八名，为车队得到宝贵的一分。

第三次安全车出动时，周冠宇、兰斯·斯特罗尔和凯文·马格努森都进站更换了一套软胎。但是，中国小将连续追击斯特罗尔并没有太好的效果，反而在最后一圈轮胎衰竭，被马格努森超过，最终以第15名完赛。

比赛结束后，莱克勒克和斯特罗尔因持续地违反赛道界限规则，被追罚5秒。阿尔本递补获得第七，阿隆索前进到积分区。