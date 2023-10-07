卡塔尔冲刺赛排位赛：皮亚斯特雷最快，迈凯伦前二名
奥斯卡·皮亚斯特雷在卡塔尔冲刺赛排位赛里力压兰多·诺里斯拿下第一，迈凯伦将在100公里的短程赛里包揽第一排发车位。
周五排位赛中，赛道界限成为了热门话题，多位车手的计时圈被取消。然而潜在更严重的问题之后方才显露。倍耐力在常规的轮胎检查中发现存在隐患，经过与国际汽联的研究，确认12和13号弯位置的尖角路肩有可能导致爆胎。出于安全考虑，国际汽联紧急勒令对赛道进行修改，将12和13号弯内移，同时还在冲刺赛排位赛前增设了10分钟的“练习熟悉阶段”，帮助车手适应改变。这使得冲刺赛排位赛比原定时间推迟20分钟开始。
根据规则，所有赛车都在第一节和第二节里使用中性胎，而进入最后一节的10辆赛车必须使用软胎。
SQ1结束时，角田裕毅的最后一圈因为违反赛道界限而被取消，这使得周冠宇上升到第15位后进入第二阶段，而AlphaTauri车手则下滑到第18位。两辆威廉姆斯赛车都在第一阶段遭到淘汰，亚历山大·阿尔本排名第17位，洛根·萨金特名列最后。阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔继周五排位赛后，再次在第一阶段就出局。
SQ2的争夺同样激烈，赛道界限再次成为决定命运的因素。皮埃尔·加斯利相差排名第十的队友埃斯特班·奥康0.176秒，止步于第二阶段。刘易斯·汉密尔顿的最后一圈也是最快的一圈被取消后，只能排在第12位。阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯、AlphaTauri的廉姆·洛森和周冠宇。
进入SQ3之后，两名红牛车手都有单圈时间因为赛道界限而被取消。兰多·诺里斯以一圈1分24.536秒坐上头名。此时，马克斯·维斯塔潘只跑出11分24.646秒，反而是英国人的新秀队友以1分24.454秒上升到第一位。诺里斯在第二圈的最后一弯跑出赛道，因而没有进步。不过迈凯伦由此包揽了第一排。
梅赛德斯乔治·拉塞尔名列第四，将与维斯塔潘分享第二排。两辆法拉利则将从第三排开始冲刺赛，卡洛斯·塞恩斯和查尔斯·莱克勒克分列第五六名。尼科·霍肯博格为哈斯进入前十名争夺，而且获得第七名，排在塞尔吉奥·佩雷兹身前。费尔南多·阿隆索和埃斯特班·奥康没有出场。
对维斯塔潘来说，只要在19圈的冲刺赛里取得第六名或更高的名次，就赢得个人第三个F1世界冠军。
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