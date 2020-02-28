博塔斯：F1车队都在季前测试里玩“怪异游戏”

梅赛德斯在第二轮季前测试的第二个工作日里蒙受很大的损失。受到三次红旗影响，博塔斯在上午只跑了47圈，而且自己也在5号弯出现一次失误，没能完成完整的长距离和单圈计划。下午换到刘易斯·汉密尔顿驾驶赛车后，在做比赛模拟时，只跑了13圈就因为油压问题而停下了赛车。

反倒是法拉利在今年的季前测试开始以来，第一次做出了当天最快单圈时间，尽管塞巴斯蒂安·维特尔的1分16.841秒与博塔斯在第一轮测试最后一天立下的标杆——1分15.732秒——有不小的差距。

季前测试至今，法拉利方面一直声称SF1000赛车在现阶段的竞争力落后竞争对手，而且此前一直没有进行性能方面的测试。

“你永远不知道。这是一场怪异的游戏，有时候你在测试里展现了多少速度，只有车队自己知道，”当被问及法拉利是否在制造假象时，博塔斯说道。

“他们可以计算，把与性能相关的都加起来，就知道他们在理论上可以跑出什么时间，而我们只能猜其他车队在做什么以及他们隐藏了多少实力。”

“所以非常难说。作为一个团队，我们知道重要的是专注于我们自己的工作和自己的性能，完成我们的工作。所有人终有一刻需要亮出真实力。”

在对W11赛车昨天的故障原因有了初步结论后，梅赛德斯方面表示将进行深度检查。而加上第一轮测试最后一天汉密尔顿遇到的动力单元“终端问题”和威廉姆斯报告的引擎问题，这支过去六年里包揽所有世界冠军的车队在三天里已经至少两次出现了可靠性问题。

不过在博塔斯看来，季前测试里发生的都是 “这样那样的小问题”，并且都可以解决。

“（对W11赛车）初步感觉是好的，”芬兰人说，“一如既往在测试里，我们总是会发现一些问题，并且试着在这里做比赛（模拟）时找到其他问题，但是没有大问题。小问题也是测试的一部分，显然随着赛季深入，你希望所有设计的、打造出来的都很好，是可以在年初依赖的。

“性能方面，我们知道我们可以做得更好。赛车的平衡方面我们还可以调得更好。正如我之前说的，我们真的只关心自己。我们不知道其他车队的威胁，前几场比赛的差距会多大。”