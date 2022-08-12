博塔斯：2022年可能是我最享受的F1赛季

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博塔斯在本赛季初加入了阿尔法·罗密欧车队，而此前他在梅赛德斯效力了五年，在那里他获得了10场大奖赛胜利，并两次在车手锦标赛中获得年度亚军，屈居队友刘易斯·汉密尔顿之后。

虽然这位芬兰人已经比他在梅赛德斯习以为常的领先行列退后了一步，但本赛季他成为阿尔法·罗密欧在中游竞争中的旗手。到目前为止，他在车队获得的46分中占了41分。

博塔斯今年与阿尔法·罗密欧签署了一份多年协议，为他的未来提供了确定性，这是他以前从未在威廉姆斯或梅赛德斯获得过的，这两支车队选择了每年续约。

“这对我来说实际上是第一次，因为即使和威廉姆斯在一起，也总是一年（续约一次），”博塔斯在接受采访时告诉Motorsport.com。“这是我第一次不必感到压力并回答这个问题，因为现在对于不知道（未来）的车手来说，肯定不会很好。

博塔斯承认，他感觉更放松，能够更好地“完全专注于工作”，这给了他更多的自由来享受F1赛车的乐趣。

“这个赛季可能是迄今为止最令人愉快的赛季，”博塔斯说。 “好吧，也许你不总是记得很多事情，但真的感觉我比以往任何时候都更喜欢F1。"

“就比赛来说，这非常有趣，特别是在中游集团竞争里，以及在比赛中战略上是多么的不同。这更像是一个决定可以让你提升很多排名。这是一场不同的比赛。

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42 Photo by: Antonin Vincent / DPPI

“在过去，在梅赛德斯，通常我们只与一支车队作战，所以只是专注于那两辆赛车。但现在我要与六辆车比赛，我们需要更加注意。这那太好了。”

博塔斯说，阿尔法·罗密欧车队的环境感觉“相当年轻”，“像一支新的赛车队”，并且比为比赛胜利和年度冠军而战的梅赛德斯“更放松一点”。

“当然，当我工作时，我会努力工作，但当我休息时，就可以做我想做的任何事情，”

博塔斯在社交媒体上颇为走红。今年早些时候，他在Instagram上发布了一张他在美国一条小溪中裸泳的照片。这幅以双关语“博塔臀”（Bot-ass）为名的照片被制成印刷品，用于一场慈善拍卖，共筹得5万欧元。

当被问及他是否可以在梅赛德斯时贴出这张照片时，博塔斯说：“我怀疑我会这么做。这也是在赛道之外，我是如此的放松，甚至就像别人认为的那样，我只是没以前少那么在乎了。“

“而且那是一张很好看的照片！”

翻译/Holiday