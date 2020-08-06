博塔斯2021年留在梅赛德斯

30岁的博塔斯在2017年初加盟梅赛德斯。三个多赛季的时间里，他获得了8场胜利，12次拿到杆位，职业生涯目前总共48次登上领奖台。

本赛季，积分榜暂列第二的他，正与六届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿争夺世界冠军。

“我们对瓦尔特利至少在车队多待一个赛季赶到非常激动，”梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，“就他在赛道上的表现以及身体和心理而言，我们在今年看到了最强大的瓦尔特利。”

“他目前在锦标赛（积分榜）排名第二，上赛季他拿到第二名，并且在我们整个车队的表现中起到非常重要的角色。”

从加入梅赛德斯至今，博塔斯每次得到的新合约都只有一年期限。但是从赛程进度来说，这个因新冠肺炎疫情而姗姗来迟的赛季只完成了四场比赛，他就落实了自己的下赛季，让他能够把精力集中在世界冠军争夺中。

在为留在德国车队赶到愉快的同时，芬兰人表示他相信自己还能继续提高。

“过去几年都是在持续的进步，提升我各个方面的表现，我确信今天的我比之前任何时候更强，”博塔斯表示，“但是我总能提升水平。梅赛德斯拥有相同的理念：他们总想着改进，也总是渴望更多。”

上周日在银石，由于最后两圈时爆胎，博塔斯从第二名跌出积分区。而汉密尔顿以只剩三支车轮的赛车惊险获胜后，建立了30分的优势。尽管差距被扩大，但是博塔斯不言放弃。

他说：“从小时候爱上F1以来，我的梦想就是有朝一日成为世界冠军。今年我在为头衔而战，而留在梅赛德斯也让我充分获得了下赛季为此而战的机会。

”我们正处于缩短的赛季里，我想在今年我们将要参加的每一场比赛里使出浑身解数。上周末的爆胎对我与刘易斯的战斗来说损失很大，但我有决心在本周末、同一条赛道上强势归来。”

虽然汉密尔顿与梅赛德斯的续约事宜还没有实质进展，但可以理解双方都有强烈的继续合作的意向。此前，英国人表示他还没有同车队展开正式的谈判，但沃尔夫表示那是因为双方之前合同的大致内容没有修改，只有一些商业部分需要协商。

在宣布博塔斯明年留队消息的同时，梅赛德斯领队也明确表示，为保留当前的车手阵容打下重要的基础。

奥地利人说：“我相信我们拥有当前F1最强的车手组合，与瓦尔特利签约是面向未来保持这一优势的重要的第一步。

“工作刻苦、为人坦率的瓦尔特利与车队有很好的关系，包括与他的队友。在两位车手为世界冠军展开争夺时，这不是理所当然的。我期待看到他与我们一起在今年和2021年继续提升标准。”