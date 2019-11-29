博塔斯：2021年留在梅赛德斯是“不用多想”的首选

本赛季本周末就将在阿布扎比落下帷幕，而2020赛季的准备工作已经开始。不过在2021改革即将到来之际，车手市场成为最大焦点之一。

2017年加盟梅赛德斯以来，博塔斯拥有了世界冠军级别的赛车。今年是他第一次真正能够争夺车手年度冠军。虽然芬兰人赛季开局表现强势，但是在赛季中期成绩稳定性不如队友刘易斯·汉密尔顿，最终输掉了这场争夺战。

早前博塔斯承认，因为不确定明年是否留在梅赛德斯，对他带来了干扰。而车队领队托托·沃尔夫也承认这对芬兰人的表现造成了一定影响，而自己今后会处理得更好。

博塔斯此前与梅赛德斯的合约，都是每年一签。尽管如此，他表示没有感到必须在新赛季开始前谈妥个人未来的压力。

“我还没有真的想过这个，我们不打算急着解决任何事情，因为下个赛季都还没有开始，”芬兰人说，“我仍然会观察一下这支车队的情况，所以没有赶时间的压力。我绝对会在不久后谈论这个话题的。”

梅赛德斯、法拉利、红牛，以及本赛季锁定年度第四名的迈凯伦，目前都没有确定任何车手，意味着存在大变动的可能。

当被问到不着急的原因之一，是否与法拉利和红牛席位都处于待定状态时，博塔斯表示如果现在就要做选择，他会毫不犹豫地留在德国车队。

“我认为这会是一个有趣的赛季，至少是在夏休期之前，”他说，“我不记得有哪一次那么多车手的合约会同时一起到期。”

“所有车手都会观察外面的机会，但是如果现在就让我对我的F1未来做出决定，那肯定不用多想，我会留在这支车队，因为我相信通过我们一起努力，我一直在长进。我们会看看下赛季开始的情况如何，有什么可能的机会。有很多因素需要结合到一起，同时对于未来我会保持清醒。”