博塔斯：银石将是争冠道路上的“重大考验”

匈牙利大奖赛之后，博塔斯在车手年度积分榜上被汉密尔顿反超，暂时落后五分。

芬兰人在揭幕战获胜之后，在后两场比赛里都输给了队友。而且在亨格罗林的起步失误，让他在第一圈位置严重下滑，在追赶了马克斯·维斯塔潘的红牛赛车大半场比赛后，还是屈居第三，多损失了三个积分。

这中间有一定的外部因素：第二个在红牛环的周末，磨光的刹车令博塔斯在雨天的排位赛里只获得第四名；在匈牙利，他的车组在周五晚上给赛车加油时加得太多，但是直到周六晚上才发现，而他仅以0.1秒之差输掉了杆位争夺。尽管如此，博塔斯对个人本赛季开局的表现感到乐观。

“我认为我的表现一直挺出色，”他在亨格罗林比赛后说道，“我认为可能有一些不走运的事件，让我蒙受了一点损失。但是表现方面，我挺满意的。”

“这是一个非常鼓舞人心的开始 ，正如前两场比赛后我所说的。我认为今年我拥有可以赢得年度冠军的速度，但是显然每个周末都是一场独立的战斗。”

“所有事情都需要做到位，但是在奥地利雨地的排位赛里没有到位，这个周末比赛开始时也没有。但是每个周末我都学习到很多。”

下周末就要进入第二轮“三连赛”，包括两场银石进行。过去六年，英国人在自己的主场五次胜出，包括去年击败拿到杆位的博塔斯。芬兰人十分清楚必须他必须挫败队友的锐气。

“对于银石，去年我在那里拿到了杆位。所以我对去那里有信心，”博塔斯表示，“那是条很好的赛道，我知道刘易斯在那里很强。事实上他在任何地方都很强。但是我相信自己有能力击败他。这是对我的重大考验。”

今年已经是博塔斯与汉密尔顿做队友的第四个赛季。去年博塔斯“2.0版本”在强势开局之后，没能在中盘咬住。

当被Motorsport中文网问到今年的博塔斯是否再升级到“3.0版本”时，汉密尔顿回答说：“每年我看到瓦尔特利的成长，作为一名赛车手、一名团队合作者和一个男人。

”见证成长是很自然的事情。全年下来，他找到自己的强项和弱点，正如我们每个人都会；我们进行分析，并且想办法在今后提高。”

“所以我认为今年你们看到的（博塔斯）是一个更能胜任、更加专注的车手，而我认为那很棒。我依然享受与他合作，带着互相之间的敬意，我们会继续成长。”

受到新冠肺炎疫情影响，2020赛季赛程特殊，目前仅仅安排到11月1日，由13场在欧洲的比赛组成。

鉴于法拉利竞争力不足，红牛的表现也没有达到预期，从目前来看车手世界冠军争夺将成为梅赛德斯车手的“内战”。在博塔斯看来，无论赛季如何发展，他以击败所有对手为目标。

“眼下，基于两条不同的赛道，我们似乎有最好的赛车，有些时候有很大的差距。这是事实，”他说，“但是你不知道赛季会如何发展。”

“如果我们开始这么想，那我们就要犯错了。所以我们会继续努力。至于未来，你去让世界上任何一个人，‘你怎么预计’，‘争夺会怎么样’。眼下你都会说那会在我和刘易斯之间。但是你只是不知道（未来）。”

“这是F1，任何事情都可能改变。对我，主要的就是提高我自己的表现，击败我的队友，击败赛道上其他任何一个人。”