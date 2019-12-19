博塔斯透露冬歇期“升级”秘方：尝试不同麦片粥

博塔斯尽管在2019年世界冠军争夺中输给了梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿——后者捧起了个人第六个锦标赛头衔，但是年度第二名是他个人F1生涯最好的年度成绩。

赛季初，博塔斯的表现令人欣喜，他在前四场比赛过后与汉密尔顿各胜两场，势均力敌。但是赛季中期，他的状态出现了波动，被队友在夏休期前先后斩获六个分站胜利后，甩开了积分差距。

不过，相比一场不胜的2018赛季，芬兰人整个赛季的状态有了明显的提高，而且没有在积分落后时灰心丧气。他在日本和美国又取得两场胜利，至少延缓了汉密尔顿第六次夺冠的步伐，直到巴西大奖赛。

尽管没能以一场胜利结束2019赛季的征程，但是博塔斯已经对来年为世界冠军再战充满信心。

“我真心觉得这是我本赛季表现最好的比赛之一，延续了下半赛季以来良好的势头，”他在阿布扎比赛后说，“所以这绝对是积极的迹象，巩固了信心，同时比去年强了很多。”

“我非常期待明年的赛季。不像去年的时候，我不确定应该期待什么，但是现在我很清楚会发生什么。我热爱赛车，没有比这更好的事情了。”

2020赛季是现行规则的最后一个赛季。除了技术规则稳定之外，由于车队在阿布扎比测试之后一致反对倍耐力原形款的新轮胎，新赛季将继续使用2019款轮胎，使得明年的争夺实际演变为2019赛季的“下半场”。

经过了苦难的2018赛季之后，博塔斯在冬歇期后以精神抖擞的面貌回归。面对“博塔斯2.0版”还不足以把汉密尔顿拉下马，这位芬兰车手表示他将在这个冬天继续自我调整。

“事实是，我认为前三名车队的竞争只会更加艰苦，”博塔斯说道，“而要击败刘易斯总是很有难度，但是你也需要击败其他车手。我知道自己的速度和能力，所以我不认为我需要创造奇迹。我需要做的是在每个方面都进行微调，所以可能需要升级到‘博塔斯2.77版’！”

“上一个冬天，我对自己的未来找到了一些想法，所以这个冬天我也会试着想清楚。我已经对这个冬天有了一些计划，而有些计划是开放的，但是休赛期总是重要的复盘时期，让你有时间消化一下赛季中发生的所有事情。”

而且，博塔斯开玩笑说：“我很期待休赛季的来临，也会多吃一点麦片粥，可能会尝尝不同的牌子，其实我正在找一家麦片粥赞助。”