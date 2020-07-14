博塔斯：输给汉密尔顿一场不会打击信心

受制于磨光的刹车，博塔斯在上周六的排位赛雨战争夺中仅仅名列第四，但正赛中他凭借对马克斯·维斯塔潘的关键超车，拿到了第二名，最大程度地减少了积分损失。

不过，他的队友、六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在揭幕战无缘领奖台之后，在红牛坏的第二个周末强势回归。他先是在雨地排位赛里展现出技高一筹的能力，拿下了本赛季个人第一个杆位。接着，他在周日牢牢掌控着局面，轻松取得赛季第一胜。

尽管这一轮输给了汉密尔顿，但是博塔斯表示他对自己的信心没有受到动摇。他在赛后表示：“我认为在任何运动里，特别是在F1——这是一项特殊的运动，很容易就自我怀疑。但是眼下我没理由怀疑自己。

“显然过去几年来，你找到合适的方法，针对如何找到信心，相信自己和你所做的事情。我没有理由怀疑自己的能力或技术。

“我知道刘易斯度过了一个强势的周末。他发挥得很出色。而从上周末（奥地利大奖赛）来看，我知道我的能耐。所以，我真心感觉到我的驾驶已经比去年有了许多进步——这就是为什么我有信心能为今年的世界冠军好好一战。”

“所以我不会被一个周末——甚至几个周末——而击倒。我已经吸取了教训。只专注于工作，继续提高自己。”

两场比赛过后，两位梅赛德斯车手各胜一场雨上赛季相同，但博塔斯以一场胜利、一场第二名的成绩，领先汉密尔顿6分，占据车手年度积分榜第一。

本赛季最特殊之处，就是受到新冠肺炎疫情影响而延迟了3个半月才开始，而且到底有多少场比赛至今没有叫揭晓。

虽然面对前所未有的考验，但是博塔斯声称自己为竞争世界冠军而做的准备，比前几个赛季更充分。

“我确实这么觉得，但我认为许多车手可能都如此，因为每个人都度过了一个很长的休息期以，及在不寻常的时期里做些其他事情。真的、真的充足了电，享受自己的时间，”芬兰人说。

“对我来说绝对的，我觉得非常重新有了能量。显然，我的个人生活从去年底开始发生了许多事情。所以我的一切都有很大不同，我感觉挺好，感到有信心。今天（斯蒂利亚大奖赛）也给我带来信心，我知道自己的比赛速度很好。我知道如果我的起步位置更好一点，我就可能争夺胜利。”

“这就是为什么我在新闻发布会上说，没有一场坏结果会打击我的信心，因为现在赛季才刚开始，我绝对处在世界冠军的争夺中。现在的处境很好且超有动力。”