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博塔斯设置“负面”照片为桌面来自我激励

Co-author:
Christian Nimmervoll

瓦尔特利·博塔斯透露，在听取梅赛德斯领队托托·沃尔夫的建议后，他使用了一张“负面”照片作为电脑桌面，从而激励自我。

博塔斯设置“负面”照片为桌面来自我激励

        博塔斯在2021赛季遭遇了一个艰难的开局。芬兰人在前五场比赛中两次退赛，目前在积分榜上仅名列第四，落后于积分榜领跑者马克斯·维斯塔潘多达58分。

        两周前，博塔斯在摩纳哥的比赛中本已几乎锁定第二，但最终车队的进站换胎失误迫使他不得不退出了比赛。

        在与七届世界冠军队友刘易斯·汉密尔顿的竞争中，芬兰人经常面临关于他是否有能力为F1年度冠军而战的质疑。

        沃尔夫经常提及博塔斯具备的精神力和韧性。而正如博塔斯本人在3月份所述，他在冬天做了了“极端”的准备，以使自己处于正确的心态。

        奥地利人曾在西班牙大奖赛上透露，他的管理策略之一是鼓励员工在显眼的地方放一张竞争对手的照片，以此作为激励。

        “你可以把那个人的照片放在日历上或桌子上，每次觉得有点缺乏动力的时候，你就看看这些人。”他解释道。

         “每个人想怎么做都可以。在我的同事中，我经常看到这样的照片蹦出来。很好。这叫做敌对激励法，是一种强大的心理武器。”

         “至于我自己，我有两张一直随身携带的照片，它们都在我的桌面上。但这两个人都与F1和赛车没有任何关系，而是与业务相关。”

        在听取沃尔夫的建议后，博塔斯在摩纳哥被 Motorsport.com问及是否有用到劲敌们的照片以尝试这一方法。

        他回答说：  “我没有随身携带刘易斯或者马克斯的照片。“但他也透露自己其实通过不同的方式贯彻了这一办法。

         “我有那么一张照片，实际上是受了去年和托托聊天的启发，”博塔斯表示，“我的电脑上有一张桌面图片，每当我打开电脑时，它都会激励我。这并不是一张正能量的照片，而是负面的。但它总是能够激发出我的潜能。”

        但是，这位梅赛德斯车手表示对于照片的内容“无可奉告”。本周末，F1将在疫情后首次重返阿塞拜疆。届时博塔斯也将继2019年之后，再次向杆位和胜利发起冲击。

翻译/小飞侠

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Series Formula 1
车手 瓦尔特利 博塔斯
车队 梅赛德斯车队

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