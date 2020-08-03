博塔斯解释为何在银石不像汉密尔顿那样管理轮胎

上周日比赛倒数第三圈遭遇左前轮爆胎的意外，令博塔斯从第二名直接掉出了积分区。而他的梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿在发生同样的爆胎之后，踉跄地坚持到比赛结束，保住了自己的胜利。

赛后，汉密尔顿在解释自己如何管理轮胎时提到，在一些他进行轮胎管理的地方，博塔斯没有那么做。

博塔斯在接受芬兰媒体采访时，被问及此事。而他回答说：“如果我只是在他身后以巡航速度前进，那么就没有任何击败他的机会。

“所以，我只在那些值得管理左前轮和后轮的地方进行管理。我试着计算能够给他施加压力的最好办法，希望他犯错或者在进站的时候有状况发生。

“但我不是先知，没法预料到比赛结束时会发生什么以及这些轮胎到底能坚持多久。”

博塔斯在爆胎发生前不久，向车队报告他感觉左前轮有异样。但是车队还来不及做出反应，意外就发生了。

“从视觉上我没觉得轮胎会出问题，但是比赛中它的震动确实越来越厉害，”博塔斯表示，“显然你无法知道轮胎是否会坚持下去。我们没有料到那样的事情会发生，这次是整个车队失算了。”

虽然几乎整场比赛都是汉密尔顿在博塔斯身前领跑，但是大半场比赛里，俩人的差距都在2秒以内，直到还剩10圈时才第一次超过3秒。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫不认为自己的两名车手相互施压是爆胎发生的主要原因。

“他们互相较劲可能稍稍超过车队希望的样子，但是我认为你需要让他们比赛，”奥地利人说道，“我们想要他们比赛，而轮胎需要坚持到底。”

“他们很清楚任何故障可能让他们失去第一名或第二名，他们都非常有经验。所以当他们得到车队的信息后，就取决于他们自己的决定。我不想干预他们的比赛。我们不能对瓦尔特利说‘退下来，让我们轻松地跑到底’，我们从前就不这么做。

“所以无论爆胎的原因是什么，肯定是左前轮（轮胎）在繁重的工作周期下顶不住了，碎片更是没任何好处，所以我很好奇 倍耐力的分析会是什么结果，我相信他们会做出正确的决定。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 coming into pit with a puncture Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

保持积极心态

相同的爆胎遭遇，南辕北辙的结果，令汉密尔顿在积分榜上瞬间对博塔斯拥有了30分的优势。虽然博塔斯承认他的损失巨大，但他只能寄希望于在本周末的70周年大奖赛里重振旗鼓。

“就眼下来看，这当然不理想，”芬兰人表示，“如果一切按照赛历的计划进行，我认为还有超过10场比赛，但是你不知道会怎么样，所以显然最好就是任何时候都排在积分榜头名。

“这次损失了很多积分，这样的事情正是你承受不起的，但是显然世事无常。刘易斯在比赛里很出色，但在某种程度上他也逃过一劫。我能怎么样？我能说什么？这不理想，但是木已成舟。只是往前看，从这个周末吸取教训，下周末继续努力。“

加盟梅赛德斯四年来，博塔斯在前三年里无法对汉密尔顿带来太大的争冠压力。去年前四场，俩人各胜两场，是最不分伯仲的时期。

虽然今年第一场银石比赛的结果对博塔斯极其不利，但他坚称绝对不会放弃，而且将继续保持“每次只专注一场比赛”。

“保持积极，”博塔斯说道，“因为如果我现在对自己说‘OK，结束了。’那么肯定就结束了。所以绝对不会这么做，我会继续努力，继续保持信念。你永远不知道会发生什么事情。”

“我认为在任何情况下应该抱着这个心态。刘易斯在排位赛最后时刻更快，我不知道那是否让我输掉了今天的比赛。如果他在我后面的话，原本可能是不同的结果和完全反过来的情况。但是谁知道？

“绝对需要充分利用每个机会，那完全取决于我。希望不会再有不走运的事情了。我需要自己帮自己，拿到杆位，赢下比赛，这是唯一的目标。绝对每次专注一场比赛，只去想那个周末的成绩，就是这样的心态。”