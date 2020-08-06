博塔斯：与梅赛德斯的2021年续约谈判“容易且顺利”

梅赛德斯在70周年大奖赛之前，宣布与博塔斯续约至2021年底。这意味着30岁的芬兰人明年将迎来他在德国车队的第五个赛季。

出席国际汽联周四新闻发布会时，对于续约的时机，博塔斯声称“任何情况下都没有压力，只是完成了就很好”。

去年，梅赛德斯在8月底——即夏休期之后的比利时大奖赛前——宣布双方续约。因此，今年在日期上比去年还提前了一些。而从本赛季的进程来说，受新冠肺炎疫情耽搁之后，本周末才是第五场大奖赛，反而比过去几年早了许多。

“我认为今年一切进行得相当顺利，”博塔斯被Motorsport.com问到这次的谈判与从前有无区别时说道，“显然（今年）是特别的情况，我们在获悉赛季会如何进行之前，基本上就同意希望能够在六月前完成。”

”但是六月之前我们没有进行比赛。我们只是说了等着看，让我们专心完成前几场比赛。然后终于进行了对话，接下来就很自然。”

博塔斯在2017年加入梅赛德斯，此后每年车队都决定留下他，但新合约都是为期一年。

2019赛季结束后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，博塔斯因为与车队协商续约事宜而分散了注意力，没能在赛季中期重要的时候咬住积分。作为车队管理者，他表示会吸取教训，在今后的谈判中做出改进。

“没有太微妙的事情，我们相当容易和顺利地达成一致，”芬兰人表示，“没有外界的干扰。挺好。绝对没有在这几场比赛里影响我的发挥。我压根就没有去想。就是应该这个样子。”

博塔斯坦言新合约基本与过去一致，虽然有些地方需要商讨，但都“相当直接”。刘易斯·汉密尔顿虽然自己还没有与车队在新合约上签字，但是他支持东家的决定。

“我认为连贯性对车队总是好事，”英国人表示，“五年来瓦尔特利给车队带来积极的影响。他值得依靠，也在赛道上做了不可思议的工作，并且对车队里的所有人员来说都是好队友。我认为这是对他所有努力的礼物“