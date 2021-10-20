博塔斯：确定在F1的未来让我更专注于比赛

今年的大部分时间里，芬兰人都在努力向梅赛德斯的老板们展示，他配得上2022年续约。

然而，一边是博塔斯持续低迷的表现，另一边是乔治·拉塞尔一直状态极佳，最终，梅赛德斯选择不与博塔斯续约。

不过，博塔斯确认了下赛季转会至阿尔法·罗密欧。他表示，达成这次协议对他准备比赛带来了明显的变化。

在意大利大奖赛之前，博塔斯宣布了自己的未来去向。自此，他在蒙扎的排位赛中获得第一，并赢得了冲刺赛。尽管收到了引擎罚单，但他在俄罗斯也获得了积分。在土耳其，他杆位出发，取得胜利。

在过去的三场比赛中，他总共获得了51分，远远超过了马克斯·维斯塔潘（36分）和刘易斯·汉密尔顿（35分）。

当被问及自己为何达到最佳状态时，博塔斯表示："我其实一直都很有信心，但还是很高兴能获得胜利，提醒自己我有能力赢得比赛。确实已经有一段时间没有取胜了。但说实话，蒙扎之后，我一直非常放松，只专注于驾驶，这肯定有用。"

Valtteri Bottas, Mercedes W12 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

虽然博塔斯下赛季不会留在梅赛德斯，但他也表示，团队的态度一如既往，他依然可以参加所有的技术会议。

"我认为团队一直很好，一如既往地好。"他说，"一切都很正常，团队的精神状态非常好。在本赛季余下的时间里，我们动力十足，会一如既往地努力工作。

"像这五年一样，我依然可以参加我参加过的所有会议。除此之外，我不知道还有其他会议。对我来说一切正常！"

梅赛德斯车队负责人对博塔斯最近的表现赞不绝口。老板托托·沃尔夫认为，赛季余下的时间中，芬兰人还有机会夺得更多的胜利。

"这可能不是他本赛季的最后一次（获胜），"土耳其赛后，沃尔夫表示，"他（在土耳其）的表现令人难以置信。他从杆位丛容地起步，拉开距离，他是赛道上最快的车手，在轮胎管理方面做得最好，始终保持控制，并获得了最快单圈。”

"这是满分的表现，他能在制造商锦标赛的争夺中发挥重要作用。同时他也支持了刘易斯，正是因为瓦尔特利的优异表现，马克斯才没能再多得8分。"

翻译/Chloe