上个月法拉利宣布维特尔将在今年合约到期后离队。之后，这位四届世界冠军的去向就成为最大的疑问。

不少车迷立即在梅赛德斯的社交媒体上留言，希望这支已经六次赢得锦标赛双料冠军的车队能够签下维特尔，并与“六冠王”刘易斯·汉密尔顿组成搭档。

汉密尔顿与现任队友博塔斯的合约都将在今年年底结束。梅赛德斯领队托托·沃尔夫在上周举行视频采访会议时表示，他的车队不会在目前这个阶段就向维特尔关上大门，一方面他毕竟是四届世界冠军获得者，而另一方面2016年尼科·罗斯伯格夺冠后“闪电”退役也给车队上了一课。

但是奥地利人重申，车队的重心依然是其现有的车手，包括效力于威廉姆斯的乔治·拉塞尔——合约同样在今年到期。

本周二，博塔斯在银石驾驶W08赛车进行了梅赛德斯的私人测试。在接受Sky Sports F1采访时，芬兰人不可避免地被问及有关维特尔的传言，他回答说：“不，我一点也不担心。我们一直与我的车队非常诚实：情况是什么、合约方面会怎么样。

“我得到非常直接的信息说‘不’，他们没有在考虑Seb。所以我说没事，那么就不用担心。“

博塔斯在2017年加盟梅赛德斯，填补了罗斯伯格离开留下的空缺。自那以来，因为每年他只得到一年的续约，所以成为常规的传闻对象。

由于受到新冠肺炎疫情影响，2020赛季被推迟进行，目前定下的是将于7月初在奥地利启动。然而，维特尔与法拉利的“分手”提前推倒了车手市场的多米诺股票，意大利车队急忙与卡洛斯·塞恩斯达成协议，而丹尼尔·里卡多则将在明年从雷诺转投迈凯伦。

”每年对我都是一样。今年对我而言与其他赛季没任何区别，”博塔斯表示，“传言总是有，而对我的情况也是一样。我觉得相当有趣的是甚至一场比赛都没有进行，已经有人要得到我的位子了。这让我笑了好多次。”

“在那方面没有压力，因为我依然很清楚地知道自己本赛季的目标，仅此而已。事情自然而然会解决，不是这样就是那样。无论发生什么，我一点都没有压力。”

可以理解的是，梅赛德斯当前的首要任务是落实与沃尔夫、汉密尔顿这两位主心骨的续约，随后才会转向博塔斯。

在备选方案方面，隶属于德国车队培养项目的拉塞尔，去年虽然效力沦为鱼腩的威廉姆斯，但是用稳定的表现证明了自己。考虑到另一位常年培养对象埃斯特班·奥康与雷诺的合约持续到2022年，而且据悉梅赛德斯没有召回条款，使得拉塞尔拥有了上位的先机。

博塔斯曾在巴塞罗那季前测试时表示，希望合约问题越早解决越好，因为去年直到8月下旬才确定。但是显然，本赛季属于异常特殊的情况，而F1现在只确定了前八场赛程，而且要在10周之内进行。

值得一提的是，雷诺在里卡多确定将要离队之后，也与博塔斯的经纪团队进行了接触，让他成为明年的候选车手之一。