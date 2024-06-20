博塔斯“有信心”获得2025年F1席位

瓦尔特利·博塔斯表示，他 "有信心 "找到2025赛季的席位，并有望在未来几周内做出决定。

2025赛季的车手市场现在主要由离开法拉利车队的车手卡洛斯·塞恩斯决定，他必须在索伯车队的长期合同和威廉姆斯车队之间做出抉择，索伯车队将于2026年成为奥迪车队。

尚未宣布合约的自由车手中，最引人注目的是塞恩斯，他迟迟不做决定也影响到了他的一些同行，尤其是索伯车队现在的两位车手博塔斯和周冠宇。

很明显，两位车手2025年继续留在索伯/奥迪的机会很小，但是如果车队CEO安德烈亚斯·塞德尔没有签下他的主要目标塞恩斯，博塔斯仍有可能留下。

在威廉姆斯车队，博塔斯同样被认为是塞恩斯的后备人选，车队领队詹姆斯·沃尔斯一直在大力追求塞恩斯，而芬兰人也一直在与Alpine和哈斯车队谈判。

但随着时间的推移，上述一些车队已经准备作出决定，而不是继续等待，错过所有的最佳选择，博塔斯同样意识到，他需要尽快行动，以免错过机会。

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

"我想我需要尽快做出选择。"博塔斯在加拿大时承认。"我还没有签任何合约，但我还在研究所有的方案，而且需要尽快行动了。（奥迪）愿意再等一段时间。但我不可能永远等下去，所以（我的）车队肯定还是一个选择，但我没有时间等太久，所以我想加快进度。"

当被Autosport问到，是否有可能最终离开围场时，他回答道： "我有信心获得一个席位，但很明显，在这项运动中，没有什么是确定的，所以在签约之前永远没有百分百的把握。但就目前的情况来看，我并不担心。未来一两周肯定会很有意思。"

博塔斯说，他在梅赛德斯车队与刘易斯·汉密尔顿做队友时，合同一直都是一年一续，这让他能更轻松的应对不确定性。

Valtteri Bottas, Stake F1 Team Kick Sauber C44 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"你会习惯的，“他解释说。”如果有确定的未来当然会感觉更舒适，但不确定的情况下，新的令人兴奋的事情也可能会发生，这种感觉也不错。如果回顾一下我过去得到车队确定消息的时间，这赛季还称得上为时尚早。所以如果能在八月夏休之前决定一些事情已经不错了。"

周冠宇也认为，他仍然可以找到哈斯和Alpine车队的位置，与经验更丰富的队友争夺同样的机会。

"我想所有的位置都还有机会。我们在讨论我的未来，但一切都还没有定论。我想未来围场中应该还有我的位置，但我不知道在哪里。我真的不想成为替补车手，因为休息一年后，就很难再回F1了。”

翻译/Chloe