博塔斯明白2020年争冠只能靠奇迹发生

博塔斯在周六的排位赛里以极好的状态，击败汉密尔顿和红牛对手马克斯·维斯塔潘拿到杆位，让他在自己的第150场大奖赛比赛中，从杆位开始比赛。

一号弯的争夺里，芬兰人以一个类似于拉力赛中漂移的动作，阻止了汉密尔顿超过自己，并且以一秒以上的优势领跑比赛，直到第13圈他锁死了轮胎，成为比赛的转折点。

汉密尔顿以最快速度追到队友身后并且完成了超越。落到第二的博塔斯又受到了维斯塔潘的压力，在该圈结束时进站换上中性胎。没想到3圈后，为清理乔治·拉塞尔退赛的赛车而短暂出现的虚拟安全车，给了汉密尔顿和维斯塔潘绝佳的进站机会，在更换轮胎后继续处于前二名。

落到第三后，博塔斯还来不及为显然已经改为两停的策略努力，就遭遇了疑似MGU-H问题。在恢复系统设置无法排出故障后，他不得不退出比赛。

随着汉密尔顿获得本场胜利，博塔斯已经在积分榜上相差队友多达69分。虽然赛季还剩6场比赛，但是年度冠军对他来说只存在数理上的可能。

“当然很失望，非常失望，这是你根本无能为力的事情之一，”赛后接受文字媒体采访时，他坦言“失望是最合适的字眼。“

“显然我在之前有了锁死。我认为我绝对有机会取胜，因为那让我更早地改为两停，我认为到最后两停是最好的策略。我知道这些都是有关系的，甚至在毛毛雨中锁死之后。接着就是引擎故障。我没办法相信。”

博塔斯在前一场俄罗斯的比赛中取得本赛季个人第二场胜利后，直言他的信条就是“永不放弃”。面对巨大的分差，虽然他依旧决心战斗到底，但是坦言只有奇迹才能帮到他。

“我知道现在与刘易斯的积分差距相当大。绝对需要奇迹，”芬兰人说，“但是与往常一样，没理由放弃。你需要始终树立高标准，坚持尝试。走着瞧。”

这是本赛季博塔斯第二次因为意外状况而颗粒无收。前一次是在银石第一场比赛的倒数第三圈，他因为爆胎而从第二名掉出来积分区。而汉密尔顿在最后一圈爆胎后，依然坚持第一个完成比赛。

上周日的比赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔尔为动力单元的故障向博塔斯致意，并且承认是车队“让他失望了”。奥地利人相信，如果博塔斯能继续比赛下去，两停策略有可能帮助他抢回胜利。