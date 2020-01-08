博塔斯明白击败汉密尔顿所需要的“最后一步”

2019年，博塔斯以车手积分榜第二的成绩完赛，仅次于汉密尔顿。这也是这名芬兰车手个人F1职业生涯中最好的成绩。不过尽管他在赛季伊始和尾声阶段都表现出了良好的状态，但赛季中期的表现下滑令他在世界冠军争夺中付出了代价。

当被问及他需要做些什么才能最终在2020年超越汉密尔顿时，在2019年收获了4场胜利、5个杆位和11个领奖台的博塔斯回答道：“我心里很清楚。”

“在我的发展计划中，我肯定会与工程师和车队通力合作。我们真正关注的是赛事周，就我的表现而言，我需要做的最后一步就是提升连贯性。我也要更能适应不同的环境，但最重要的是尽量减少错误。”

“在排位赛中，我犯了一些错误，影响了周日的比赛，还有一些比赛中我也有一些失误，比如在霍根海姆，我丢了很多积分。所以我将尝试避免犯这些错误。我觉得我还有很多需要改进的地方。这涉及到各个方面的很多细节，很多都和驾驶风格以及轮胎管理有关。但是相比去年我的表现好多了。”

“将这些错误最小化，找到（正确的）精神状态，意味着我将能够在每个周末都表现出最佳状态，这是棘手的部分，就像在任何运动中一样。”

“我觉得我必须要深入挖掘才能找到更多的东西，包括我怎样才能成为一位更好的车手，怎样才能表现得更好，怎样才能更好地与工程师协作。”

“这绝对能让我保持努力工作，因为要击败他并不容易。你需要付出很多。这让我每一天都承受着压力。我真的很难接受：其他车手能做到的事而我做不到。”

“我完全接受刘易斯（在2019年）赢得冠军，因为整个赛季他都比我强。他光明正大地打败了我。但我相信总有一些事情我可以做得更好，并且我可以弥补这些弱点。也许我有点固执。”

翻译/小飞侠