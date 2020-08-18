博塔斯无法解释五场不胜的原因

博塔斯在奥地利揭幕战中旗开得胜之后，已经连续五场不胜，在车手积分榜上滑落到红牛的马克斯·维斯塔潘之后，更是相差梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿43分。

此情此景与2019赛季的发展如出一辙，芬兰人在开局强势之后，却被汉密尔顿以连胜甩开了差距。

显然这一次，在银石第一场比赛倒数第三圈爆胎后掉出积分区，让博塔斯损失惨重。汉密尔顿虽然也在最后一圈爆胎，但成功坚持到冲线，净胜队友25分。而紧接着的70周年大奖赛里，梅赛德斯受困于轮胎在高温下的消耗，被维斯塔潘抢去了胜利，而杆位发车的博塔斯又因为轮胎表现不如英国人，落到第三完赛。

对于自己重蹈覆辙，博塔斯表示除了在银石的糟糕运气之外，他无法给出其他解释。

“老实说我不知道，眼下我没法说，”芬兰车手在西班牙大奖赛后说，“第一场比赛是很好的开始，本赛季每一场比赛里，速度都在那里。”

“排位赛里，与刘易斯的每一次竞争都非常胶着，有时候他击败我，有时候我击败啊。差距非常小。所以我现在不知道原因。

“在银石我遭遇了两场糟糕的比赛，运气很差。此刻很难说。可能随着时间的推移我能讲出来，但现在没有答案。”

上周日在西班牙的比赛，是博塔斯继匈牙利之后，本赛季第二次在发车时排名下滑。虽然他在第五圈超过兰斯·斯特罗尔后重回前三，但是无论如何都无法超过维斯塔潘。只是在最后时刻，他瞄准了最快单圈，从而避免了多损失一分。

失望之下，博塔斯坦言尽管他不知道分差具体多少，但是能够感觉到争冠的希望正渐行渐远。

“起初肯定感到失望，远远不理想，”芬兰人表示，“我不知道分差是多少，但肯定太大了。并且，我可以再次看到锦标赛冠军正在渐渐远去。”

“我们会花几天时间来研究所有事情，看一下哪里出了错。然后再次往前看。显然在现在这个时刻，事情是非常失望的。

“但是没错，我知道我一直能重整旗鼓，对斯帕毫不怀疑。与过去一样，我会达到最佳的精神状态，使出我的全部能耐。但是现在我只想找个其他地方待着。”

不过，博塔斯两周前——70周年大奖赛之前——与梅赛德斯完成续约，将继续代表德国车队比赛至少到2021赛季结束。