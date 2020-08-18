Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
奥地利大奖赛
03 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 突发新闻

博塔斯无法解释五场不胜的原因

shares
comments
博塔斯无法解释五场不胜的原因
By:
2020年8月18日 上午7:27

瓦尔特利·博塔斯面对“渐渐远去”的2020年F1世界冠军机会，无法解释过去五场比赛遭遇胜利荒的原因。

博塔斯在奥地利揭幕战中旗开得胜之后，已经连续五场不胜，在车手积分榜上滑落到红牛的马克斯·维斯塔潘之后，更是相差梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿43分。

此情此景与2019赛季的发展如出一辙，芬兰人在开局强势之后，却被汉密尔顿以连胜甩开了差距。

显然这一次，在银石第一场比赛倒数第三圈爆胎后掉出积分区，让博塔斯损失惨重。汉密尔顿虽然也在最后一圈爆胎，但成功坚持到冲线，净胜队友25分。而紧接着的70周年大奖赛里，梅赛德斯受困于轮胎在高温下的消耗，被维斯塔潘抢去了胜利，而杆位发车的博塔斯又因为轮胎表现不如英国人，落到第三完赛。

对于自己重蹈覆辙，博塔斯表示除了在银石的糟糕运气之外，他无法给出其他解释。

“老实说我不知道，眼下我没法说，”芬兰车手在西班牙大奖赛后说，“第一场比赛是很好的开始，本赛季每一场比赛里，速度都在那里。”

“排位赛里，与刘易斯的每一次竞争都非常胶着，有时候他击败我，有时候我击败啊。差距非常小。所以我现在不知道原因。

“在银石我遭遇了两场糟糕的比赛，运气很差。此刻很难说。可能随着时间的推移我能讲出来，但现在没有答案。”

上周日在西班牙的比赛，是博塔斯继匈牙利之后，本赛季第二次在发车时排名下滑。虽然他在第五圈超过兰斯·斯特罗尔后重回前三，但是无论如何都无法超过维斯塔潘。只是在最后时刻，他瞄准了最快单圈，从而避免了多损失一分。

失望之下，博塔斯坦言尽管他不知道分差具体多少，但是能够感觉到争冠的希望正渐行渐远。

“起初肯定感到失望，远远不理想，”芬兰人表示，“我不知道分差是多少，但肯定太大了。并且，我可以再次看到锦标赛冠军正在渐渐远去。”

“我们会花几天时间来研究所有事情，看一下哪里出了错。然后再次往前看。显然在现在这个时刻，事情是非常失望的。

“但是没错，我知道我一直能重整旗鼓，对斯帕毫不怀疑。与过去一样，我会达到最佳的精神状态，使出我的全部能耐。但是现在我只想找个其他地方待着。”

不过，博塔斯两周前——70周年大奖赛之前——与梅赛德斯完成续约，将继续代表德国车队比赛至少到2021赛季结束。

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 3rd position, on the podium

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1, 3rd position, on the podium

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”

Previous article

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”

Next article

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈
Load comments

About this article

Series Formula 1
车手 瓦尔特利 博塔斯 Shop Now
Author Frankie Mao

Trending Today

程飞：成龙DC车队正在“往好的方向发展”
勒芒24小时耐力赛 勒芒24小时耐力赛 / 特别专题

程飞：成龙DC车队正在“往好的方向发展”

Latest news

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
1h

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈

博塔斯无法解释五场不胜的原因
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻
1h

博塔斯无法解释五场不胜的原因

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”

汉密尔顿的F1未来不由沃尔夫的去留决定
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿的F1未来不由沃尔夫的去留决定

Trending

1
Formula 1

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈

1h
2
Formula 1

土耳其与赫雷兹竞争2020赛历11月办赛机会

Latest videos

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影 02:52
Formula 1

当“洛基”光临F1，他却拍了一部Champ Car电影

塞恩斯签约加盟法拉利 05:37
Formula 1

塞恩斯签约加盟法拉利

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻 05:48
Formula 1

《大奖赛大纪事》：英国大奖赛最佳时刻

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞 03:26
Formula 1

《大奖赛大纪事》：当维特尔与韦伯在土耳其相撞

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻 04:46
Formula 1

《大奖赛大纪事》：西班牙大奖赛最佳时刻

Latest news

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈
Formula 1

莱克勒克在安全带松开情况下跑了两圈

博塔斯无法解释五场不胜的原因
Formula 1

博塔斯无法解释五场不胜的原因

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”
Formula 1

汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”

汉密尔顿的F1未来不由沃尔夫的去留决定
Formula 1

汉密尔顿的F1未来不由沃尔夫的去留决定

维特尔声称法拉利无线电通讯实属“正常”
Formula 1

维特尔声称法拉利无线电通讯实属“正常”

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权