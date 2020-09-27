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博塔斯：放弃是人生最大的错误

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博塔斯：放弃是人生最大的错误
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瓦尔特利·博塔斯在俄罗斯大奖赛里打破本赛季胜利荒后，重申永不放弃是他的哲学，而梅赛德斯领队托托·沃尔夫更相信芬兰人仍在年度冠军争夺行列中。

上周日是博塔斯第二次在俄罗斯索契获胜。在本赛季揭幕战旗开得胜后，他经过了9场比赛才重返最高领奖台。

冲线的第一时间，博塔斯就在无线电里——再次——带着一系列“敬语”，隔空回应了那些批评他的人。

当被问到外界的——特别是社交媒体上——批评声是否给他带来困扰时，英国人回答说“不，这没有在我脑海里萦绕。老实说，我只是不明白有些人就是需要批评别人。

“一直有人对我说，我不要去想（争冠）了，我应该放弃了，但是我怎么可以？我永远不会那么做，所以我只想——再一次——向他们送上衷心祝福。只是脱口而出。

“但主要是我有信心，每个比赛周末我都有信心，我相信我能做到，我一直会这样。你需要有这样的心理，我很高兴。

“即使昨天很艰苦，我也没有放弃。我用积极的目光来看。我知道会有机会，而今天事情向着我。所以我希望我鼓励到人们，不要放弃，因为那会是你人生犯下最大的错误。”

一个月前，博塔斯与梅赛德斯完成续约，将为这支世界冠车队效力至少到2021年。对于时隔9场比赛才拿下本赛季第二个胜利，芬兰人收获了信心。

在还有7场比赛的情况下，博塔斯虽然落后队友44分，但在梅赛德斯领队托托·沃尔夫看来，他仍有望与汉密尔顿争多胜利。

“我认为瓦尔特利早就应该赢下比赛，”沃尔夫表示，“他在多场排位赛里非常接近。他在穆杰罗领跑过。就这方面来说，他配得上胜利。他跑出了一场漂亮的比赛，保持他的冷静，闲庭信步地完赛。”

“瓦尔特利完全处于锦标的比赛中。我要说的是我们只是需要在接下来几场比赛里不要再受罚。我认为对我们的两名车手来说，维斯塔潘仍在追逐行列中。而我不希望他们中有任何人错过一场比赛，因为瓦尔特利和刘易斯都有能力世界冠军。”

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