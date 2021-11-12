博塔斯承认墨西哥发车或许“可能做得更好”

墨西哥比赛发车后，处在杆位上的博塔斯的启动，不如梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿和积分榜领头羊维斯塔潘。

这使得第二位发车的汉密尔顿无法利用队友的尾流，相反在芬兰人身后的红牛车手，得到尾流后快速取道外线，然后通过精确的晚刹车，在一号弯里抢到领先位置，并且一路控制了比赛后取胜。

赛后，汉密尔顿和梅赛德斯领队托托·沃尔夫都认为，博塔斯在起步后给维斯塔潘留下了太多空间。而荷兰人获胜后，把积分优势扩大到19分。

反观博塔斯在一号弯里被身后的迈凯伦车手丹尼尔·里卡多顶到，直接落到了最后一名。而他在第二次进站时，车轮又卡住，导致了他无法获得积分。同时，芬兰人的不得分，使得红牛已经在制造商年度积分榜上，只落后梅赛德斯一分。

四天后，当被问及在墨西哥城发车的意外时，博塔斯表示当时他已经尽力了，但也许可以采取不一样的措施。

“如果我对自己诚实的哈，如果我回过去看，事后很容易说可能我原本可以做得不同，”博塔斯在巴西大奖赛前的新闻发布会上说道。“但在那一刻，我认为我做了正确的决定。”

“如果我可以重新经历那个时刻，可能有一种方式阻挡马克斯，或者防止他走外线，可能他会又机会进入内线。”

“这是那些（难免的）事情之一。但在那一刻，我尽全力了，那是我所有能做的。我绝对看过了录像，如果我再次处于相同的境地，可能我会做得更好，可能不会。”

Valtteri Bottas, Mercedes Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

博塔斯在墨西哥获得了本赛季个人第三个杆位，也是三场比赛中两次排位赛里名列第一。然而，正赛的结果不仅让他自己和车队失望，当汉密尔顿在赛后发表评论后，今年年底将离开梅赛德斯的芬兰人，不免受到了更多的网络批评。

不过，对于在如此短时间里的大起大落，博塔斯表示不会对他造成很大困扰。

“我认为这在体育运动里不是新鲜事，生活总是充满了起起伏伏，”芬兰人说道。“在F1里，情绪可能很快发生变化，就像从星期六到星期天，是那么大的不同。”

“我如何面对？星期六显然很容易为车队和个人的好成绩感到高兴与喜悦。但是当成绩糟糕时，那么重要的是理解：试着接受任何我犯的错误；什么是下一次我可以尝试做得更好的。”

“同时，对我整个周末的表现，还是得到了车队里很多人的支持。那是有帮助的。只是仔细研究这些事情，然后继续。这些都已经开始变得非常自然了。但是当然，星期天过后你会先注意重要的事情。我试着把注意力放在本周末，恢复精力，在本周末再次出击。”

博塔斯从2017年起为梅赛德斯效力，但是2022年他将加入阿尔法·罗密欧并且与该车队签约两年。