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博塔斯承认在蒙扎错失良机

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博塔斯承认在蒙扎错失良机
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瓦尔特利·博塔斯承认在意大利大奖赛中错过了与刘易斯·汉密尔顿缩小分差的好机会。

起步不佳、第一圈赛车性能出现“古怪”、安全车和红旗的搅局，令博塔斯在蒙扎仅仅以第五名完赛。而汉密尔顿在受到处罚后，从最后一位追到第七名并抢下最快单圈的额外积分，意味着芬兰人仅仅比队友多拿到3分。

虽然马克斯·维斯塔潘的退赛令他回到积分榜第二，但是与英国人的分差仍有47分之多。

“如果我在这个周末之前是在积分榜上领先，我会对这个结果更加满意，因为我对主要竞争者增加了积分，”博塔斯说道。

“但是显然我是追赶者，如果我还想保住争冠希望，我需要净胜更多积分。我感觉这是一次失去的机会。原本可以更好，但是我们往前看。”

上周日的比赛中，糟糕的起步让博塔斯从一开始就陷入被动。本赛季他已经多次输在了发车阶段。

匈牙利大奖赛中，芬兰人实际已经在红灯熄灭前做出了明显的移动，虽然因距离刚好在容忍范围内而没有出发抢跑系统，但是由于赛车的防熄火系统自动工作，干扰了他的起步。

博塔斯在蒙扎的比赛后表示，他已经针对自己的起步程序做了调整，但是仍然需要改进。

“我对信号灯的实际反应出了问题，”他说道，“我们一直在琢磨起步练习的方式和如何做的程序。

“我们做了一点修改，我感觉像是有时候在实际起步的时候受到打乱。尽管我对我这边的情况不能讲得太细致，但它们不是实际起步的表现。

“我几乎在灯灭前就要动了，但幸运的是没有像之前有一场比赛里那么多。所以对实际的起步我有点延迟。

“还有工作需要做。在你松开离合器之后起动本身没有问题，我们已经有了进步。但是对发车信号灯的反应的连贯性方面，还需要努力。”

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Author Frankie Mao

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