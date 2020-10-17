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博塔斯：我不会被批评声带来“负面影响”

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博塔斯：我不会被批评声带来“负面影响”
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梅赛德斯车手瓦尔特利·博塔斯面对网络上汹涌的批评声，表示他不会感到气馁，更永远不会被负面言论影响到自己的比赛和生活。

虽然博塔斯赢得了2020赛季揭幕战的胜利，但是此后的比赛里，他长时间无缘最高领奖台，渐渐在世界冠军争夺中被梅赛德斯队友刘易斯·汉密尔顿拉开了积分差距。

尽管他与梅赛德斯又续约了一年，到2021赛季结束，但是在社交媒体上饱受批评甚至攻击。

当汉密尔顿在俄罗斯大奖赛里因受罚而丢失领先位置后，博塔斯控制了比赛节奏，并且拿下了本赛季第二场胜利。在冲线后的无线电通讯中，他激动地对他的批评者进行了回应，并且声称自己“永远不会放弃”。

“人们即使不认识你、不知道你本人如何，也会评判你，”在接受Sky Sports F1节目采访时，博塔斯对于相关的问题回应说，“没人知道你的真实想法、你真实的一面。所以通过表面来评判别人是很愚蠢的。”

2019年在澳大利亚赢得揭幕战后，博塔斯第一次发出了“To whom it may concern”讯息，当时他就表示是一次笼统的回应。一年多之后，芬兰人承认这是多场胜利荒压抑后的宣泄，但是没有具体的对象。

“作为一名总是倾尽一切的运动员，当你觉得没有达到目标，没有得到你想要取得的成绩足够久以后，会助长你的情绪，”他说道。

“取得成绩是很好的感觉，（在俄罗斯时）事情终于向着我发展。它（胜利）证明了我能做到。而我们确实也有情绪。

“没有具体对象。这不是有计划的，只是突然脱口而出，是我的真正感受。”

博塔斯在2017年加入梅赛德斯，今年是他与汉密尔顿搭档的第四个赛季。他的前任尼科·罗斯伯格在与英国人做队友的第四年，终于在世界冠军争夺中坚持到最后，但是立即选择退役。

梅赛德斯虽然与博塔斯三次续约，但每次新合约年限只有一年，并且批评声从没有间断过。

当被问到为何不忽略这些噪音时，博塔斯回答说：“我试着不关心，但是我把这作为动力。他们的批评绝对不会让我受挫。”

“我不明白为什么别人总喜欢批评。但是我在职业生涯里学到的就是，永远不要让批评对我的表现和生活带来负面影响。”

艾菲尔大奖赛前，博塔斯在总结本赛季个人的表现时，“对今年自己在纯速度方面的表现一直感到满意”，并且希望“只是等待一触即发，事情都要顺利，在比赛周末不要有麻烦”。

然而在纽伯格林强势地拿下杆位后，他在比赛中因为动力单元故障而退赛。这令他在积分榜上落后汉密尔顿69分之多。赛后，芬兰人坦言今年要争冠，只能靠“奇迹”发生。

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车手 瓦尔特利 博塔斯
Author Frankie Mao

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