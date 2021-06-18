博塔斯在本周末的第一个练习阶段里做出全场最快单圈时间，而第二个阶段里他仅仅相差马克斯·维斯塔潘的标杆时间千分之八秒。

而两周前的阿塞拜疆大奖赛里，博塔斯整个周末对赛车没有感觉，排位第十名的他在正赛里无法超越前车，最后还掉出了积分区，以第12名完赛。继在摩纳哥因为换胎问题而退赛之后，连续两场比赛不得分，让他在车手年度积分榜上滑落到第六。

来到保罗·里卡德，梅赛德斯在周四对外表示，车队按原计划在本周末调换汉密尔顿和博塔斯的赛车底盘，用来进行项目的测试。

周五收工之后，博塔斯坦言他重新对赛车找回了信任感，但是他认为“很难说”是否与底盘调换有关系。

“很难说是底盘还是赛道条件，但可以肯定的是，比两周前的感觉好很多，”芬兰人回答道。

“我感觉我们本周末的感觉很良好。我觉得一切感觉都挺好，我对赛车感到自在并且目前感到速度很快。这是一条不同的赛道，但平衡挺好，轮胎工作得不错，我对赛车有信心。我能够信任赛车，并且我认为这是最大的不同。”

梅赛德斯方面表示W12赛车的设计理念，让其在街道赛道上存在先天性不足。而本周末的保罗·里卡多属于传统的永久性赛道，应该找回正常状态。

当博塔斯寻回手感时，汉密尔顿在两个练习阶段里暂时落在队友身后，尤其是在下午的第二节练习里比芬兰人慢0.2秒左右。而对于调换底盘，他表示赛车给他的感觉与在摩纳哥和巴库是别无二致，仍然让他感到挣扎。

“尽管排名与摩纳哥和巴库时有很大不同，但本周末挺挣扎，我认为可能对每个人都是如此，”英国人说到。

“我不知道是否是赛道表面还是温度，或者这些充气的轮胎。他们把胎压调到比任何时候更高，是最高的胎压之一。我认为很难说。我们都有侧滑，我认为每个人在赛道上都很挣扎。”

对于车手底盘的调换，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，这是为了管理两具底盘上零件的里程数，是车队“计划的一部分”。如果有必要的话，总是能给车手换上全新的备用底盘。

而被问到汉密尔顿对他在保罗·里卡德用到的底盘是否有不同感受时，奥地利人回答说：“这具底盘曾在摩纳哥闪光，它帮助瓦尔特利获得第一排的发车位。但是你永远不知道。你听工程师的，他们说所有方面都测试过了，不应该有差别。”

“但是如果车手感觉不是那样，那么肯定没必要在这里坚持一个观点。你只需进行更换。”