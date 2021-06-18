博塔斯：“很难说”在法国找回赛车感觉得益于底盘调换
瓦尔特利·博塔斯不能确定他在法国大奖赛周五练习里找回对梅赛德斯赛车的信任，是与调换底盘有关还是保罗·里卡德赛道本身特性不同。
博塔斯在本周末的第一个练习阶段里做出全场最快单圈时间，而第二个阶段里他仅仅相差马克斯·维斯塔潘的标杆时间千分之八秒。
而两周前的阿塞拜疆大奖赛里，博塔斯整个周末对赛车没有感觉，排位第十名的他在正赛里无法超越前车，最后还掉出了积分区，以第12名完赛。继在摩纳哥因为换胎问题而退赛之后，连续两场比赛不得分，让他在车手年度积分榜上滑落到第六。
来到保罗·里卡德，梅赛德斯在周四对外表示，车队按原计划在本周末调换汉密尔顿和博塔斯的赛车底盘，用来进行项目的测试。
周五收工之后，博塔斯坦言他重新对赛车找回了信任感，但是他认为“很难说”是否与底盘调换有关系。
“很难说是底盘还是赛道条件，但可以肯定的是，比两周前的感觉好很多，”芬兰人回答道。
“我感觉我们本周末的感觉很良好。我觉得一切感觉都挺好，我对赛车感到自在并且目前感到速度很快。这是一条不同的赛道，但平衡挺好，轮胎工作得不错，我对赛车有信心。我能够信任赛车，并且我认为这是最大的不同。”
梅赛德斯方面表示W12赛车的设计理念，让其在街道赛道上存在先天性不足。而本周末的保罗·里卡多属于传统的永久性赛道，应该找回正常状态。
当博塔斯寻回手感时，汉密尔顿在两个练习阶段里暂时落在队友身后，尤其是在下午的第二节练习里比芬兰人慢0.2秒左右。而对于调换底盘，他表示赛车给他的感觉与在摩纳哥和巴库是别无二致，仍然让他感到挣扎。
“尽管排名与摩纳哥和巴库时有很大不同，但本周末挺挣扎，我认为可能对每个人都是如此，”英国人说到。
“我不知道是否是赛道表面还是温度，或者这些充气的轮胎。他们把胎压调到比任何时候更高，是最高的胎压之一。我认为很难说。我们都有侧滑，我认为每个人在赛道上都很挣扎。”
对于车手底盘的调换，梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，这是为了管理两具底盘上零件的里程数，是车队“计划的一部分”。如果有必要的话，总是能给车手换上全新的备用底盘。
而被问到汉密尔顿对他在保罗·里卡德用到的底盘是否有不同感受时，奥地利人回答说：“这具底盘曾在摩纳哥闪光，它帮助瓦尔特利获得第一排的发车位。但是你永远不知道。你听工程师的，他们说所有方面都测试过了，不应该有差别。”
“但是如果车手感觉不是那样，那么肯定没必要在这里坚持一个观点。你只需进行更换。”