博塔斯希望与梅赛德斯续约谈判早些出结果

去年，梅赛德斯决定在2020赛季留用博塔斯，但双方只续约一年。2021年改革到来之际，多位顶级车手的合约都将在今年年底到期，包括博塔斯的队友刘易斯·汉密尔顿、法拉利的塞巴斯蒂安·维特尔、雷诺的丹尼尔·里卡多。

上赛季，博塔斯在开局阶段十分强势，前四场比赛与汉密尔顿战成平手。但是，他没能在中期保持住势头，被队友拉开了积分差距。夏休期过后，梅赛德斯宣布与博塔斯一年。但是他没能挽回争夺世界冠军的希望。赛季结束时，芬兰人承认续约谈判分散了注意力，而梅赛德斯领队沃尔夫也表示自己原本应该做得更好。

本赛季第一轮季前测试期间，当被问到如何避免重蹈覆辙时，博塔斯表示他已经吸取了两个教训。

“我有所学习了，而车队也说从去年我们处理的过程中有所学到，”他说道，“没有必要在车队之外谈论太多。所有事情都保留在内部比较好。我认为这让事情容易一点。这就是之前的经验。另外就是，如果能比去年决定公布的时间更早的话，总是会好一点。”

“如果拖到了八月、九月，那么肯定会积聚起来，更分散注意力。如果事情能早两个月，那么就会简单多了，因为所有的猜测都会在八月和九月聚积起来。所以肯定学到了一些，希望今年可以在那之前有结果。让我们拭目以待。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 EQ Power+ Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

长合约是双赢

自从2017年初加盟梅赛德斯顶替退役的尼科·罗斯伯格，博塔斯与德国车队的合约都是一年一签。反观法拉利和红牛在去年圣诞和今年年初，分别与各自的当家小生查尔斯·莱克勒克和马克斯·维斯塔潘续签了长约。

上周，博塔斯在巴塞罗那被问到长合约对车手的发展是否有好处。他开玩笑地问沃尔夫是否也在招待室。他环顾了一下后问：“托托在这里吗？”然后，他笑着提高嗓门说：“签一份长合约会有很大帮助！”

“如果你知道接下来很多年的情况，如果你感到很融入车队，那么肯定是双赢。如果车队想长时间使用你，如果车手也愿意留下，你知道接下来的情况，那么你就能把心思集中在工作、未来和赛车的研发上，而且车队也不用向车手隐瞒未来的事情。”

“如果是长期合约，总是好事。但是正如我了解的，在F1里可不常见。这是个政治化的运动，有很多车手都想得到席位，而车队以很多原因都想维持开放性，所以事情就是这样。我认为谈论明年的事情还稍微有点造。”

尽管如此，当前车队正为新赛季做紧张的准备，所以博塔斯认为不是开展续约谈判的好时机。

“大家都知道我的合约会在今年年底到期，”芬兰人说，“你肯定希望早点开始谈判，但同时，现在这个时候真的没必要，有点太早。”

“我们现在忙着（季前测试）项目。但是我们与托托及车队里每个人的关系很好。所以时间一到，我们会敞开谈论事情的。”

“我相信通过去年我们是怎么做的、如何沟通的，双方都有经验了。所以肯定会更顺畅一点，少一点外围和头条新闻之类的事情。而就像我刚刚说的，现在有点早，没到时候。”