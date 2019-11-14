博塔斯已为2020年争冠做好“计划”

博塔斯在美国大奖赛获得了个人本赛季第四场胜利，但是第二名的成绩足够汉密尔顿提前二场比赛锁定自己的第六个世界冠军头衔。

英国人在过去六年里五次作为梅赛德斯车手赢得世界冠军，唯一失手的一次便是2016年被时任队友尼科·罗斯伯格击败。但是德国车手立即在赛季结束后宣布退役，而且承认自己在心理上承受了巨大的压力，以至于经常寻求心理医生的帮助。

博塔斯正是在罗斯伯格离开后加入了梅赛德斯。本赛季初，他的表现十分强势，显然走出了上赛季一场不胜的阴影。在与汉密尔顿争冠过程中，他曾被多次问到是否会效仿罗斯伯格打一场心理战，而他坚持表示无意这么做。

本周末的巴西大奖赛前，芬兰人再次被问到类似的问题时，他回答说：“老实说，我已经对这个问题感到有点无聊了，因为每个车手都是独立的。我不我，不是尼科。”

“我肯定有自己的计划，找到不同的方式来达成我想实现的目标，那就是世界冠军。那意味着击败我的队友以及许多其他车手。”

“我更喜欢在赛道上用行动说话，如果我能保持我的状态，把所有的精力都投入到我的表现中，那对我是最好的方式。如果我开始在其他地方浪费精力，可能会影响我的驾驶，因为只有驾驶才是最重要的。”

“如果我能表现出我想要的水平，通常就会给另一边车房（指汉密尔顿）带来一点烦恼，而我知道身处那样的境地会让你出现失误。”

“我已经有了明年的计划，但是我不会透露出来，让我们拭目以待。”

本赛季争冠格局的转战点，是汉密尔顿从西班牙到法国的四连胜，同期博塔斯屡战不胜，而且在霍根海姆的混乱中因出现失误而没能抓住队友撞墙带来的机会，让他在积分上被甩开太多。

不过，本赛季至今的四场胜利以及坐稳年度第二名，创造了博塔斯F1生涯最好的年度战绩。他希望可以把这些积极的进步带入新赛季。

“总体而言，这是我在F1迄今表现最好的赛季，但仍旧与我们的目标有差距，”芬兰人说，“我仍然需要更好的连贯性，少犯错误。”

“但是让我对未来有良好感觉和信心的，是我与工程师的合作和我自己在驾驶方面。我已经克服了许多弱点并提高我在很多情况下的速度。这让我非常满意，也让我更有野心。”