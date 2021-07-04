博塔斯将在失去梅赛德斯席位的情况下考虑其他F1车队

本周六梅赛德斯车队宣布，七届世界冠军刘易斯·汉密尔顿与车队签订了一份为期两年的新合同，将为德国制造商效力至2023赛季结束。

鉴于博塔斯的合同将在年底到期，明年德国车队的另一个席位目前仍处于空缺。其青年车手乔治·拉塞尔被认为是成为汉密尔顿队友的有力候选人。梅赛德斯透露其或将在今年夏天决定最终的人选。

在去年萨基尔的比赛中，拉塞尔在临时为梅赛德斯出战的首秀便凭借“与冠军几乎擦肩而过”的表现技惊四座。而在周六的奥地利排位赛中，他代表威廉姆斯首次挤进Q3的表现又再一次惊艳全场。

博塔斯表示，梅赛德斯与汉密尔顿的续约属于“水到渠成”，并认为应该很快就会轮到自己与车队开始续约谈判。

“我才意识到现在已经是7月了，离8月的夏休只有两场比赛了，”博塔斯表示，“所以我确定我们很快就得讨论这个问题，但不会是今天或明天。”

如果博塔斯明年无法留在梅赛德斯，鉴于目前车手市场的现状，芬兰人的选择将非常有限。

当前只有红牛、AlphaTaur、阿尔法.罗密欧和威廉姆斯车队明年仍有空缺。而威廉姆斯或是博塔斯留在F1唯一现实的选择。

博塔斯表示，即便失去梅赛德斯的位置，自己仍希望继续留在F1，但只有在必要时才会考虑其他选择。

“很明显，我想要得到车队的理解，知道他们的计划是什么，他们想让哪位车手坐进另一辆赛车，”当被Motorsport.com问及明年是否会考虑转投威廉姆斯等车队时，芬兰人如是说，“刘易斯已经确认了，但另一个席位仍然是开放的，所以车队需要做出决定。我需要参与讨论。但我觉得我的F1赛车生涯还有漫漫长路要走。我享受赛车，热爱赛车，我喜欢F1，所以在未来几年里，我肯定不会去参加另一种形式的体育赛事或赛车运动。”

“如果是这样的话，倘若我无法留在梅塞德斯，我当然会考虑其他选项。但现在我还不需要考虑这件事。”

“我还有一支很好的管理团队，他们还没有告诉我任何事情。我不知道他们是否联系过其他车手，因为他们知道无论是作为团队还是对于我个人，专注于当下并尽我们所能拿出最好的表现是多么的重要。”

“时机很快会到来。我还不知道会是哪一天，哪一周。但是我认为我们必须从整体上考虑所有的选择和形势。不过现在，我只会专注于明天的事。”

翻译/小飞侠

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