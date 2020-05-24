博塔斯、奥康将参加虚拟摩纳哥大奖赛

摩纳哥是2020赛季已经确定取消的三场比赛之一，但是虚拟的蒙特卡洛比赛将在明天凌晨进行。

除了此前已经参加了多场比赛的查尔斯·莱克勒克、亚历山大·阿尔本、兰多·诺里斯、安东尼奥·吉奥维纳兹、乔治·拉塞尔、尼古拉斯·拉蒂菲之外，博塔斯和奥康也将首次加入，创造了这项虚拟赛事举行以来F1车手人数的新纪录。

博塔斯将搭档梅赛德斯替补车手埃斯特班·古铁雷斯。奥康的队友则将是四届F1世界冠军阿兰·普罗斯特的儿子、前雷诺FE车手尼古拉斯·普罗斯特。

与此同时，F1继续邀请到其他领域的明星加入虚拟比赛，而这次出席有阿森纳前锋奥巴梅扬、冲浪明星Kai Lenny、拉丁个性Luis Fonsi。

本场虚拟大奖赛将在北京时间明天凌晨1点进行。在此之前，将进行虚拟F2比赛和F1电竞全球系列赛的职业表演赛。