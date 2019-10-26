博塔斯坚信世界冠军争夺“没有结束”

拥有64分领先优势的汉密尔顿，只需要在本周日比博塔斯多拿14分，就能提前问鼎2019赛季车手世界冠军，也将取得个人第六个F1世界锦标赛冠军头衔。

赛季初表现强势的博塔斯，直到两周前的日本大奖赛，才收获了本赛季个人第三场胜利。虽然汉密尔顿在下半赛季开始后只取得了一场胜利，但是上半赛季建立的巨大优势，让人相信他的夺冠只是时间问题。

不过，只要理论上依然存在可能性，博塔斯表示他不会轻易缴械投降。

“毫无疑问，刘易斯仍然保持不错的积分优势，而且每场比赛都变得更艰难，”芬兰人在墨西哥大奖赛前表示，“他有机会在这里锁定年度冠军，但是没有必要说‘已经结束了’，因为实际还没有结束。只有等他真的赢了，才能叫做‘结束’。”

“如果实际一点的话，对我来说（夺冠）可能性不大，但我们还是专注于每一场比赛。跟在日本时一样，本周末就是试着把自己的工作做到最好，争取赢得比赛。这是我唯一能做的事情。”

然而，汉密尔顿在来到墨西哥前表示，他不指望自己能够在本周末提前加冕，因为梅赛德斯在罗德里格斯兄弟赛道从来不具备优势，过去几年红牛和法拉利在墨西哥城都有更出色的表现。并且，自夏休期之后，法拉利状态明显复苏。

周五第二节练习里，塞巴斯蒂安·维特尔高居榜首，博塔斯作为较快的梅赛德斯车手落后达到0.6秒之多，而且排在马克斯·维斯塔潘和查尔斯·莱克勒克之后。

当天工作结束后，芬兰人认为在拥有长直道的墨西哥城，梅赛德斯与法拉利的差距比预计“更大”。汉密尔顿也承认W10赛车特别是在下午的阶段里对轮胎非常挣扎。

“就目前这个当口来说，（差距）比我们预计的更大，希望不会是只有奇迹才能帮我们进步，”博塔斯表示。

“很不轻松的一天，赛道上非常滑，特别是第一节练习非常困难，赛车在平很方面有大量的转向过度。第二节练习的情况改善了很多，实际上感觉不糟糕，但我认为我们缺乏抓地力。”

“然而法拉利和红牛目前看起来表现得很好。不过与往常一样，今天只是星期五，我们总是能在明天在很多方面得到改善，只是今晚需要非常用功。”