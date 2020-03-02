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Formula 1 / 第二轮巴塞罗那季前测试 / 测试报告

博塔斯在季前测试收官日最快

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博塔斯在季前测试收官日最快
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2020年3月2日 上午10:30

瓦尔特利·博塔斯在第二轮季前测试最后一天做出本轮最快单圈时间，而2020赛季揭幕前的所有赛道测试已经结束。

博塔斯在下午的阶段里从刘易斯·汉密尔顿手里接管赛车，在完成79圈的同时，跑出1分16.196秒的本轮标杆时间，领先第二位的马克斯·维斯塔潘做出的1分16.269秒。红牛方面第一次在今年的季前测试里尝试单圈模拟，足够在时间榜上超过上午全场最快的雷诺车手丹尼尔·里卡多。

上午的大部分时间里，时间榜头名由法拉利的查尔斯·莱克勒克保持。但是在午休之前，澳大利亚人把当时的标杆提升到1分16.276秒，领先摩纳哥人0.084秒。卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿在上午做了单圈和长距离模拟，个人最快时间落后莱克勒克0.05秒。他在自己的最后半天时间里完成了90圈。

承担雷诺下午的驾车工作的埃斯特班·奥康，个人时间与汉密尔顿只相差0.023秒，位居当天时间榜第六位。Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹领先迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯、威廉姆斯的乔治·拉塞尔和AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特。后三人的单圈时间十分接近，在0.1秒之内。

当天的两个阶段都顺利进行，十支车队的里程数都破百。而单独为法拉利测试的莱克勒克狂跑181圈。相比之下，应该在下午出场的凯文·马格努森因为离合器问题而浪费了大量时间，只有29圈入账。

Pos Driver Team Time Gap Laps
1 Valtteri Bottas Mercedes 1m16.196s   79
2 Max Verstappen Red Bull 1m16.269s +0.073 45
3 Daniel Ricciardo Renault 1m16.276s +0.080 65
4 Charles Leclerc Ferrari 1m16.360s +0.164 181
5 Lewis Hamilton Mercedes 1m16.410s +0.214 90
6 Esteban Ocon Renault 1m16.433s +0.237 75
7 Sergio Perez Racing Point 1m16.634s +0.438 154
8 Carlos Sainz McLaren 1m16.820s +0.624  163
9 George Russell Williams 1m16.871s +0.675 146
10 Daniil Kvyat AlphaTauri 1m16.914s +0.718 160
11 Romain Grosjean Haas 1m17.037s +0.841  86
12 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 1m17.415s +1.219  115
13 Kevin Magnussen Haas 1m17.495s +1.299  29
14 Alex Albon Red Bull 1m17.803s +1.607 59
 
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Series Formula 1
Event 第二轮巴塞罗那季前测试
Author Frankie Mao

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