博塔斯在季前测试收官日最快
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瓦尔特利·博塔斯在第二轮季前测试最后一天做出本轮最快单圈时间，而2020赛季揭幕前的所有赛道测试已经结束。
博塔斯在下午的阶段里从刘易斯·汉密尔顿手里接管赛车，在完成79圈的同时，跑出1分16.196秒的本轮标杆时间，领先第二位的马克斯·维斯塔潘做出的1分16.269秒。红牛方面第一次在今年的季前测试里尝试单圈模拟，足够在时间榜上超过上午全场最快的雷诺车手丹尼尔·里卡多。
上午的大部分时间里，时间榜头名由法拉利的查尔斯·莱克勒克保持。但是在午休之前，澳大利亚人把当时的标杆提升到1分16.276秒，领先摩纳哥人0.084秒。卫冕冠军刘易斯·汉密尔顿在上午做了单圈和长距离模拟，个人最快时间落后莱克勒克0.05秒。他在自己的最后半天时间里完成了90圈。
承担雷诺下午的驾车工作的埃斯特班·奥康，个人时间与汉密尔顿只相差0.023秒，位居当天时间榜第六位。Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹领先迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯、威廉姆斯的乔治·拉塞尔和AlphaTauri的丹尼尔·科维亚特。后三人的单圈时间十分接近，在0.1秒之内。
当天的两个阶段都顺利进行，十支车队的里程数都破百。而单独为法拉利测试的莱克勒克狂跑181圈。相比之下，应该在下午出场的凯文·马格努森因为离合器问题而浪费了大量时间，只有29圈入账。
|Pos
|Driver
|Team
|Time
|Gap
|Laps
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|1m16.196s
|79
|2
|Max Verstappen
|Red Bull
|1m16.269s
|+0.073
|45
|3
|Daniel Ricciardo
|Renault
|1m16.276s
|+0.080
|65
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1m16.360s
|+0.164
|181
|5
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1m16.410s
|+0.214
|90
|6
|Esteban Ocon
|Renault
|1m16.433s
|+0.237
|75
|7
|Sergio Perez
|Racing Point
|1m16.634s
|+0.438
|154
|8
|Carlos Sainz
|McLaren
|1m16.820s
|+0.624
|163
|9
|George Russell
|Williams
|1m16.871s
|+0.675
|146
|10
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|1m16.914s
|+0.718
|160
|11
|Romain Grosjean
|Haas
|1m17.037s
|+0.841
|86
|12
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|1m17.415s
|+1.219
|115
|13
|Kevin Magnussen
|Haas
|1m17.495s
|+1.299
|29
|14
|Alex Albon
|Red Bull
|1m17.803s
|+1.607
|59
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|Series
|Formula 1
|Event
|第二轮巴塞罗那季前测试
|Author
|Frankie Mao
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