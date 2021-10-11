博塔斯：土耳其胜利是我“有史以来最棒”的F1比赛之一

在雨地环境下，梅赛德斯车手从杆位发车后一路领跑，并在首节大部队换上第二套半雨胎之前，以孱弱的优势领先于马克斯·维斯塔潘。

虽然率先进站令博塔斯把领先位置短暂让给了用首套半雨胎坚持更久的查尔斯·莱克勒克，但随后芬兰人还是超越了法拉利小将，并最终以领先维斯塔潘14秒的优势带回了胜利。

自2020年的俄罗斯大奖赛以来，一直未有冠军入账的博塔斯也认为自己在伊斯坦布尔的临场表现异常出色。

“从我的角度来说，我不得不说这可能是我参加过的最好的比赛之一，”芬兰人说道。 “除了一次打滑，一切都在控制之中。但是，就像我在比赛前说的，赛车在各种情况下都表现很好，我对它非常有信心，并且真的可以很好地驾驭它。”

“在这样的条件下，选择策略并不容易，比如什么时候进站，用哪款轮胎等等。但我很高兴对我来说一切都很顺利，这很棒。”

比赛中，维斯塔潘并未对博塔斯的速度做出回应。他表示，出于延长半雨胎寿命的需要，他比赛中的大部分时间都处于轮胎保护模式。

“今天很不容易，赛道很油腻，”红牛车手表示，“我们比赛全程都必须控制好轮胎，所以不能真正地发力。”

“似乎瓦尔特利的速度更快一些，并且可以顾及好轮胎，也许还会更好一点。但我仍然很高兴能获得第二名，因为在这样的环境下，一不小心就会犯错并且落到后面。”

当被问及什么是比赛中最困难的阶段时，荷兰人回应道：“保持清醒！这一切都是为了管理好轮胎。所以你永远都不会发力，你必须完成一定数量的圈数，然后进站换一套新的。”

翻译/小飞侠