博塔斯因维修区事故被罚退后三位发车

第二节自由练习阶段，博塔斯在一次进站后重新启动时，在维修区通道里打转，结果他的梅赛德斯赛车横在了迈凯伦车房前。后者的机械师非常友好地帮助他摆正赛车，让他能够离开维修区。

事发之后，赛会立即发出了将调查此事的通知。而博塔斯和梅赛德斯车队代表在练习收工后收到传唤。最终，赛会干事裁定芬兰人危险驾驶，对他开出了罚单。

根据处罚通知书，博塔斯告知赛会干事，他尝试以不同的方式离开梅赛德斯的停车点，因为此前车队“在离开维修区过程中损失过时间”。

赛会干事因此断定，博塔斯“尝试了新方法，即使用二挡离开。结果，车轮打转得更严重，导致了始料未及的后果。”他们认为博塔斯“没有恰当地控制赛车”，因此“被视为潜在的危险驾驶，特别因为维修区里遍布工作人员”。

博塔斯在被罚掉3个发车位的同时，超级驾照也被扣去2分。他曾在红牛环3次获得杆位，赢得过2场胜利。本赛季开始以来，这位芬兰车手运气欠佳，尤其在摩纳哥原本至少获得第二名的情况下，进站时因为螺母无法卸下而退赛。目前，他排在车手积分榜第五，正在为明年留在梅赛德斯而奋斗。