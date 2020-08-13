博塔斯向“邻居”汉密尔顿“投诉”其爱犬

为了把感染新冠病毒的风险降到最低，大部分车手都选择在比赛期间住在赛道边自己的房车里。而自从奥地利以来，赛道上为世界冠军展开较量的梅赛德斯组合汉密尔顿和博塔斯，在赛道下一直做着邻居。

本周末的西班牙大奖赛前，在一场充斥着“引擎模式”问题的虚拟新闻发布会上，这对世界冠军车队搭档的房车生活引起了英国《太阳报》记者本·亨特的兴趣。

“我小时候参加卡丁车比赛时住的房车与现在相比有很大的差别，”汉密尔顿回答说，“我记得住在房车里全英国旅行。那是我人生中最好的时光之一——老实说，那是很棒的经历。”

“现在这个（房车），你不能开着它旅行，但是它能扩展出来。我有自己的房间，有自己私人的空间。 我有自己的小录音设备——旅行套装——所以能够玩音乐。

“我有PlayStations和一套游戏设备，所以能上网玩游戏。上周末，我与皮埃尔·加斯利一起玩《使命召唤》。有时候查尔斯（莱克勒克）也会上网加入。

“其他时候我就看电影，与安杰拉（训练师）一起。只有我和安杰拉，她有她自己的房间。Roscoe睡在客厅。有些晚上我先做完按摩，然后就轮到Roscoe。

“我没有与任何人接触，特别是现在这个时期。如果是去年，如果你与大家都在露营地，那么可能一起烧烤，但是现在肯定不那么做。”

Motorhome of Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

轮到博塔斯，他首先投诉说：“刘易斯和我在过去几周里都是邻居，而且上周六Roscoe就在我门口拉下好大一坨大便！”芬兰人“投诉说”。

汉密尔顿笑着说：“那是礼物！每天都有礼物！”

博塔斯笑着继续道：“有些晚上我会做一些烧烤，Roscoe总是会来闻，但是我从来不给它任何食物。”

而英国人又插嘴道：“我不信，因为它之后总是拉出很臭的大便。”

与汉密尔顿不同的是自2020赛季启动以来，博塔斯就与女友、澳大利亚自行车运动员蒂凡尼·克罗姆威尔同进同出，成为自己的“小圈子”。而房车自然就成了他们的“二人世界”。

“我真的喜欢这样，就像露营，”博塔斯继续道，“在欧洲的比赛，我以前总是习惯住酒店，但是今后我认为我可以留着房车。”

“我在卡丁车时代习惯住房车，所以我有一些很好的回忆。显然现在有了很大不同，但是我真的喜欢，我与我的女友一起住在房车里。晚上由她做饭，我可以负责烧烤，那很开心，很舒服。

“我们可以看电影，放松一下，这很重要，因为比赛周末可以相当忙碌。另一个好处就是你把来回围场的时间降到最少。”

上周末，博塔斯与梅赛德斯完成续约一年后，摘下了70周年大奖赛的杆位。但是比赛中，两辆梅赛德斯赛车在高温下遭遇了轮胎管理问题，被红牛的马克斯·维斯塔潘以方向的策略出奇制胜。芬兰人在尾声阶段被汉密尔顿超过，只拿到第三名。而在车手年度积分榜上，他也被维斯塔潘抢去了第二名的位置，落后队友34分。