博塔斯：合约谈判尚不是时候，梅赛德斯需要“和谐”环境

灾难性的摩纳哥大奖赛后，梅赛德斯在两个积分榜上被红牛抢去了领先位置。同时，在前五场比赛中两次退赛——都并非他的个人原因——让博塔斯在车手积分榜落后马克斯·维斯塔潘多达58分。

不仅如此，关于乔治·拉塞尔已经与梅赛德斯签约两年并会在明年取代博塔斯的传闻近期喧嚣尘上。而且，英国车手在为《Autosport》杂志本周专题接受Motorposrt.com独家采访时，明确表示他想要在明年加入比赛胜利的竞争，而且希望在本赛季夏休期前，个人未来就能有一个清楚的结果。

在阿塞拜疆大奖赛前的周四新闻发布会上，博塔斯被Motorsport.com问及他是否也希望尽早确定自己2022年的计划，以免落到没有席位的最糟糕结果。而芬兰人表示当前还不是谈判的好时机。

“首先，我们还没讨论过任何事情，因为这场锦标赛争夺非常激烈，”博塔斯说到。“我们都知道和谐的工作环境是多么重要，那样你能专注于重要的事情，那就是成绩。”

“讨论的时机会来临的。现在还不是时候，但显然时间过得很快，特别是当你有三连赛等等，你的时间非常有限，所以我能想象，大概下个月你可能开始洽谈，而从过往的经验来看，我知道开始得越早，对大家都更好。所以，讨论会开始的，但现在还不是时候。”

在摩纳哥因为车队糟糕的换胎而退赛前，博塔斯基本可以确定登上领奖台，因为进站前他处于第二位。赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫曾提到博塔斯在停车时位置有点不准，也是换胎出现问题的原因质疑。虽然博塔斯承认他对这种说法感到意外，但是他无意深究。

今年是博塔斯加盟梅赛德斯的第五个赛季。连年争冠失败，并且难以与队友刘易斯·汉密尔顿匹敌，让他饱受舆论的质疑。特别是上赛季尾声时期，当拉塞尔在萨基尔的第二个周末顶替感染新冠病毒的汉密尔顿比赛且险些赢下比赛后，外界一致认为年轻的英国车手将在与威廉姆斯的合约到期后，在德国车队上位。

对于自己承受的压力，博塔斯不以为然。他说：“总体上我对生活的态度很开放，你知道你永远需要把握机会，并且你永远不知道接下来会遇到什么。”

“同时，为明确的目标而努力，是让我们走到今天这么远的原因。我始终是追随我内心的想法和我的热情。我仍然非常享受F1和在前排战斗。是的，我真心热爱，并且仍然热爱，例如就像我加入梅赛德斯第一年时那样。这是毋庸置疑的。”

2018年，博塔斯在眼看就要在巴库获胜时，因为轧到碎片导致爆胎而退赛。一年之后，他成功在回到阿塞拜疆后实现了杆位制胜。