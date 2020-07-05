博塔斯：可靠性隐患下，梅赛德斯从未要求调换位置

虽然博塔斯领跑了整整71圈，但是在比赛度过了三分之一后，梅赛德斯从兰斯·斯特罗尔的退赛中发现，与动力单元相关的传感器存在隐患，可能会在轧到路肩产生的颠簸中损坏，进而使赛车失去动力。

然而，两辆梅赛德斯赛车在靠前的位置上始终处于胶着状态。尽管两名车手不断收到工程师发出的避让路肩的指令，但花了不少时间才真正调整过来。

多个安全车时段，既有利于梅赛德斯缓解传感器的压力，也带去了麻烦，使得俩人都被暴露在追兵的面前。尾声阶段，梅赛德斯队友之间的差距仍然非常小。刘易斯·汉密尔顿因为与红牛车手亚历山大·阿尔本相碰而被加罚5秒，但跟在队友身后的他无法建立足够的差距。最终，第二个冲线的英国人退到了第四位。

赛后的新闻发布会上，博塔斯被问及梅赛德斯是否提出过停止战斗的要求，以及是否意识都最后几圈里实际阻挡了汉密尔顿往前跑，从而拉开与第三名的差距。

他回答说：“在任何时候都车队都没有说过我们要停止互相比赛，但是我收到消息说刘易斯也必须避开路肩，所以在这方面我们在一条船上。

“对我来说，整场比赛我都能真正掌控着，确保我们能以良好的轮胎，安全地跑完比赛等等。在任何时候都没有大麻烦。我收到消息，他吃到了5秒罚时，但是有双黄旗，很明显你需要充分减速，所以我觉得一些车手有些减速不够多，所以他们才能追上。

“与此同时，我们依然没有使用路肩。所以我试着妥协，确保我能完赛并赢得比赛，不要冒太多风险，但是我也试着在这些限制下尽可能跑快。他吃到5秒处罚不适我的过错。”

比赛中，汉密尔顿在得到避开路肩的要求后，一度告诉车队前方领跑的博塔斯路肩用得更多。

博塔斯坦言既要争夺胜利，又要确保属于最大竞争者的队友和自己不被可靠性问题挤到，只能有所妥协。但他表示，车队从没想过要调换俩人的位置，以便抵消汉密尔顿的处罚。

“我并不对这些情况感到奇怪，有时候在比赛里你会遇到这些情况，而你必须去处理，我只是试着计算风险，”芬兰人表示。

“显然我真的想要赢下比赛，并且为车队积分着想，但是面对这样的形势和我们面临的可靠性问题，你不想为了提高0.2秒而去冒太多风险。

“如果我在最后一圈退赛，那可得不偿失。所以我试着尽力做到最好，并且至少据我所知肯定没有交换位置来保住更多积分之类的讨论。”

至于在只有10个弯角的红牛环避开路肩有多么困难，芬兰人回答说“起初这很棘手，因为我从反光镜里看到刘易斯跑得很猛，用到了赛道的所有部分，但是显然你要以可靠性为重。

“花了几圈才真正优化驾驶方式，避开路肩。至少，这里的路肩你轧得越多，震动就会加剧。所以你要去感受什么仍然可以，什么就会太多。只有在个别地方你才真的要小心，所以1-2个路肩后，我们就适应了。

“最后还有两圈左右的时候，当我试着做最快单圈时，我仍然避开路肩。虽然那样感觉不对，但是我不得不那么做。”