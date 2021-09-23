博塔斯准备“听从车队”，协助汉密尔顿争冠

在2021赛季还剩8场比赛的情况下，汉密尔顿在车手年度积分榜上落后红牛对手马克斯·维斯塔潘5分，而梅赛德斯在制造商积分榜上对奥地利车队拥有18分的优势。

博塔斯将在本赛季结束后离开德国制造商，在2022年加入阿尔法·罗密欧。尽管在梅赛德斯的生涯即将结束，但他表示会在剩余赛季里接受支援者的角色，如果车队需要他这么做，哪怕他在比赛中领先队友跑在第一。

“我们内部讨论过很多事情，包括不同的场景，因为每场比赛总是不同，”在索契两次获胜的博塔斯，在周四新闻发布会上被问及车队指令时表示。

“可能有些时候，我们需要集体作战，而我需要听从车队的。在那样的情况下，是的，我会那么做的。我们在这里是一个团队，我们需要确保我们赢得两项头衔，不只制造商头衔，还有车手头衔。刘易斯的机会更大，所以情况就是那样，眼下当前如此。”

2018年博塔斯在索契领跑的情况下，听从了车队的要求，把位置让给了汉密尔顿，当时后者正与塞巴斯蒂安·维特尔争夺世界冠军。芬兰人承认那一次他感到“痛苦且难以接受”，但那之后他往前看，而现在他“已经成长了许多并且以不同方式看事情”。

值得一提的是，汉密尔顿与维斯塔潘在蒙扎撞车后双双退赛。同一场比赛，吃到引擎罚单的博塔斯从最后一位追到第三，使得他砸积分榜上与荷兰人的差距缩小到85.5分，理论上仍有争冠的可能，尤其是如果两位热门车手继续相撞导致两败俱伤。

“我认为F1里你永远不知道赛季会怎样发展，”博塔斯说道。“还有不少场比赛。因此永远不要说永不。”

“我唯一会继续做的是尽全力，试着赢得比赛，试着尽可能保持连贯，拿到积分。我是否得到允许（争冠），我不知道。你需要问托托（沃尔夫）。当然，积分还是有一定的差距，至少在赛季初的时候，我觉得我已经不被允许竞争了。但你永远不知道，我们一场一场看。”

“但是对我个人，来到这里比赛，我唯一想的是赢。那是对我最重要的，至少本周末我是这个态度。”