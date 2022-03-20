博塔斯：从汉密尔顿身边开启我的阿尔法·罗密欧处子秀“相当酷”

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作为周六晚的排位赛中最亮眼的黑马之一，博塔斯凭借第六的成绩成为了“三大”车队以名次最好的车手。这意味着芬兰人将和汉密尔顿共同从第三排发车。后者最终仅名列第五，落后于法拉利和红牛。同时博塔斯也战胜了他在梅赛德斯的继任者——仅获得第九的乔治·拉塞尔。

“我们将并排起步的，这很酷，” 当被问及从汉密尔顿旁边起步的感想时博塔斯回应道。 “我刚看到他，我们都笑了。这应该会很有趣。”。

“如果之前有人在巴林告诉我，我们将和刘易斯并排起步，我会信。但是，是的这只是我们赛季的开始和起点。现在我们需要确保我们努力向前看，而不是回顾过去，所以这很令人兴奋。”

芬兰人还表示，能战胜上个赛季结束时自己所离开的赛车“相当酷”，并且他还打趣地表示自己还没有和前老板托托·沃尔夫交谈过：“还没有，我没有带手机。我要去会会他!”

Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, in the Press Conference Photo by: Motorsport Images

这一结果标志着阿尔法·罗密欧在经历了两个艰难的赛季后取得了巨大的进步。此前瑞士车队从中游集团中一路跌落，上赛季在车队积分榜上仅排名第九。

离开梅赛德斯后，博塔斯与阿尔法·罗密欧签署了一份多年的合同。他承认在巴林站排位赛中的强大开局令他信心倍增。

“这是我们第一次找到我们真正的位置，”博塔斯表示。“是的，这让我很开心。它给了我巨大的希望。相反，如果我取得第18名，我要攀爬的将是一座稍微大一点的山。它仍然是一座山，但不再是珠穆朗玛峰了。”

博塔斯表示，通过周五的练习，他知道进入排位赛前10名是车队的目标，但也承认第六名还是“有点意外”。

此外他还透露，自己连续101次进入Q3的战绩也为阿尔法·罗密欧增添了动力：“我今天早上告诉车队，今天将是我的第102次，并且他们都已准备就绪。所以是的，这很棒。”

翻译/小飞侠