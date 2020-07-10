博塔斯：个人未来敲定的时机不如过去重要

博塔斯在上周日取得本赛季揭幕战的胜利，一如2019赛季以强势的开始投入世界冠军争夺。但是去年芬兰人在进入赛季中期后遇到瓶颈，而他的队友刘易斯·汉密尔顿以连胜建立了稳定的优势，并最终第六次赢得世界冠军。

赛季结束后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫承认，持续到夏休期的续约谈判事宜分散了博塔斯的注意力。当时奥地利人表示他会在今后吸取教训。

本周末的赛季第二场比赛期间，博塔斯被问到是否是否希望合约问题能尽早落实。这位梅赛德斯车手回答说：“我真的希望这样，显然这是一个非常特殊的赛季，那么晚才开始。

“所以，跟其他赛季比，时机已经没有关系了。另一方面，没有必要着急，但‘是的’，时间过得很快，很快赛季就要来到尾声，所以希望我们可以做些什么，不去想这些事情。

“正如我们看到的，事情拖下去从来没有好处。我们可以从中吸取教训。我们会在经验的基础上采取行动。”

自从塞巴斯蒂安·维特尔确定将离开法拉利之后，就有很多呼声希望梅赛德斯签下德国人，与汉密尔顿组队。

沃尔夫一度表示不能太早对维特尔关上大门，一方面他是四届世界冠军得主，另一方面又有尼科·罗斯伯格毫无征兆地宣布退役的前车之鉴。不过，博塔斯在赛季开始前透露，他从内部了解到车队并没有真的考虑德国人这个选项。

在博塔斯实现出色的开局之后，沃尔夫对他的成长感到满意。奥地利人在斯蒂利亚大奖赛第一节自由练习结束后说：“每年当他投入赛季后，我们都在说这是瓦尔特利2.0还是瓦尔特利3.0。我认为令人印象深的是他的持续发展。你看到从个人角度和车手角度来说，刘易斯每年都在提升自己的水平。”

F1刚刚宣布了更新后的赛历，在原来8场欧洲比赛的基础上，增加了穆杰罗和索契。尽管官方仍然希望整个赛季可以达到15-18场大奖赛，但在新冠肺炎疫情的持续影响下，赛季将如何进行仍然没有定数。

但是对志在争夺世界冠军的博塔斯而言，争取每场都有进步是他给自己定下的计划。

“我认为只进行了一场比赛，当然以那样的方式开始赛季会带来良好的感觉，你想把良好的势头延续下去，把从中得到的信心保持下去，”芬兰人表示。

“但是归根到底，跟往常工作一样。每个比赛周末都是一个单独的周末，然后你重新启动，从零开始。你试着比前一个周末表现得更好。

“你会总结了解到的事情，试着每一次都有进步，所以这是整个赛季的计划。比赛会进行得相当快，所以要在学习和如何与车队合做方面保持效率。这将是关键。”

刚刚结束的斯蒂利亚大奖赛的第二节自由练习中，博塔斯以不到半秒中的劣势屈居马克斯·维斯塔潘之后，但是比梅赛德斯队友快了0.6秒。