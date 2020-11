博塔斯不理解伊莫拉比赛中没有给出有碎片的警告信号

博塔斯在伊莫拉的比赛开始后领跑,而发车之后塞巴斯蒂安·维特尔与凯文·马格努森在7号弯里发生碰撞后留下了一块碎片——法拉利赛车的鼻翼端板。但是,赛道抢险人员没有收到出场的信号。

芬兰人作为第一辆赛车在第二圈以正常速度接近事发地,看到碎片后已经躲闪不及,只能直接轧了过去。结果,碎片被卡在了接近扩散器的位置。虽然梅赛德斯车手继续领跑比赛,但是迟迟无法甩开身后的追平马克斯·维斯塔潘——荷兰人在起步后超过了第二位的刘易斯·汉密尔顿。

然后根据梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示,博塔斯的赛车失去了“50个点”下压力,对赛车性能造成损失。尽管他对维斯塔潘的早进站削减时间的战术(undercut)做出应对,继续守在红牛赛车之前,但是被赛车性能正常的汉密尔顿在进站前甩开了差距,失去了获胜的希望。

“我的工程师们给我了警告,他们能看到第二圈有一些砂石可能在7号弯,因为他们可以从某些地方看到类似的警告。但是那里没有黄旗,”博塔斯在赛后说。

“那是一块很大的碎片,我没有足够时间做出反应来绕过它。我只能决定我怎么撞过去,并且我决定直接从上面轧过去,而不是用轮胎。

“所以最好是更加了解一下为什么没有对这么大一块碳纤维碎片给出(黄旗)信号,因为显然如果是有东西在飞来飞去,那很危险。而那肯定对我的比赛没好处。”

由于赛车性能受到影响,博塔斯没能避免在赛道上被维斯塔潘超过。眼看芬兰人只能接受第三名的结果,他的红牛对手在比赛进入最后阶段时突然遭遇爆胎后退赛,让他捡到了第二名。

安全车出动期间,梅赛德斯让博塔斯进站并终于卸下了法拉利的端板,但是最后几圈里芬兰人无法撼动领先的队友,汉密尔顿收获了本赛季第二个三连胜的同时,距离第七次夺下车手世界冠军只有一步之遥。

在沃尔夫看来,如果不是碎片带来的影响,博塔斯不一定会输给决定晚进站的汉密尔顿。

“他的轮胎没问题,只要轮胎有抓地力,”当被问到博塔斯进站是否只是防范维斯塔潘时,沃尔夫说道。“他与巨大的空气动力学效应损失做着搏斗。”

“我们在空气动力学方面失去了超过50个点。我不知道你们有没有见到他撞到的碎片有多大,那看上去几乎有半个鼻翼那么大。他仍然能够以有用的速度驾驶。我们只是应对马克斯,需要避免被削减时间(undercut)。

“我们有这个间距,这就是(博塔斯进站的)原因,而显然刘易斯选了另一个策略。他继续(用中性胎)跑下去,跑了很久,如果不是瓦尔特利撞到碎片,我认为比赛会非常激烈。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images