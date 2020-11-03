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博塔斯不理解伊莫拉比赛中没有给出有碎片的警告信号

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博塔斯不理解伊莫拉比赛中没有给出有碎片的警告信号
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瓦尔特利·博塔斯希望知道艾米利亚-罗马涅大奖赛期间，为何第二圈赛道上出现了大型碎片，赛会却没有给出任何警告。

博塔斯在伊莫拉的比赛开始后领跑，而发车之后塞巴斯蒂安·维特尔与凯文·马格努森在7号弯里发生碰撞后留下了一块碎片——法拉利赛车的鼻翼端板。但是，赛道抢险人员没有收到出场的信号。

芬兰人作为第一辆赛车在第二圈以正常速度接近事发地，看到碎片后已经躲闪不及，只能直接轧了过去。结果，碎片被卡在了接近扩散器的位置。虽然梅赛德斯车手继续领跑比赛，但是迟迟无法甩开身后的追平马克斯·维斯塔潘——荷兰人在起步后超过了第二位的刘易斯·汉密尔顿。

然后根据梅赛德斯领队托托·沃尔夫表示，博塔斯的赛车失去了“50个点”下压力，对赛车性能造成损失。尽管他对维斯塔潘的早进站削减时间的战术（undercut）做出应对，继续守在红牛赛车之前，但是被赛车性能正常的汉密尔顿在进站前甩开了差距，失去了获胜的希望。

“我的工程师们给我了警告，他们能看到第二圈有一些砂石可能在7号弯，因为他们可以从某些地方看到类似的警告。但是那里没有黄旗，”博塔斯在赛后说。

“那是一块很大的碎片，我没有足够时间做出反应来绕过它。我只能决定我怎么撞过去，并且我决定直接从上面轧过去，而不是用轮胎。

“所以最好是更加了解一下为什么没有对这么大一块碳纤维碎片给出（黄旗）信号，因为显然如果是有东西在飞来飞去，那很危险。而那肯定对我的比赛没好处。”

由于赛车性能受到影响，博塔斯没能避免在赛道上被维斯塔潘超过。眼看芬兰人只能接受第三名的结果，他的红牛对手在比赛进入最后阶段时突然遭遇爆胎后退赛，让他捡到了第二名。

安全车出动期间，梅赛德斯让博塔斯进站并终于卸下了法拉利的端板，但是最后几圈里芬兰人无法撼动领先的队友，汉密尔顿收获了本赛季第二个三连胜的同时，距离第七次夺下车手世界冠军只有一步之遥。

在沃尔夫看来，如果不是碎片带来的影响，博塔斯不一定会输给决定晚进站的汉密尔顿。

“他的轮胎没问题，只要轮胎有抓地力，”当被问到博塔斯进站是否只是防范维斯塔潘时，沃尔夫说道。“他与巨大的空气动力学效应损失做着搏斗。”

“我们在空气动力学方面失去了超过50个点。我不知道你们有没有见到他撞到的碎片有多大，那看上去几乎有半个鼻翼那么大。他仍然能够以有用的速度驾驶。我们只是应对马克斯，需要避免被削减时间（undercut）。

“我们有这个间距，这就是（博塔斯进站的）原因，而显然刘易斯选了另一个策略。他继续（用中性胎）跑下去，跑了很久，如果不是瓦尔特利撞到碎片，我认为比赛会非常激烈。”

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 at the start of the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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