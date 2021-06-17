博塔斯与梅赛德斯的合约将在今年年底到期。本赛季前六场比赛过后，他遭遇了加入德国车队五个赛季以来最低迷的开局。

近期，各种传言称梅赛德斯已经与旗下正在威廉姆斯接受锻炼的年轻车手乔治·拉塞尔签约两年，后者会在明年取代这位芬兰车手，成为刘易斯·汉密尔顿的新搭档——尽管英国人也还没有与车队续约。

上赛季倒数第二场比赛期间，在汉密尔顿因感染新冠病毒而缺战后，临时代表梅赛德斯比赛的拉塞尔表现惊人，险些赢得胜利。一些谣言更是声称博塔斯在本赛季中途聚会被英国年轻车手替换，而他会回到威廉姆斯。

在法国大奖赛周四的新闻发布会上，博塔斯对传闻做出了回应，声称所有猜测的内容他全然不知。

“我和托托（沃尔夫）经常交流，这是我们的日常。我们最近也交流过，很正常，”芬兰人表示。“但是我不能确认，至少没有人告诉过我，所以那不是真的，那是猜测。我确信各种猜测都是无根据的，你懂的，人们试着编故事，只为了点击量，就是这样。”

自从2017年加盟梅赛德斯以后，博塔斯每次与车队都只是延长一年合约，通常车队在夏休期前后对外宣布。

不过，博塔斯表示每一年续约谈判的时间点各不相同。而现在他已经吸取了教训，不想因为商讨合约而分心，最终影响自己的成绩。

“我认为每一年都不同，”他说道。“取决于你的赛季如何，以及车队的总体情况，他们是否考虑其他选择或根本不考虑。所以有几年早一点，有几年晚一点，所以没有常规的时间点。”

“所有我能说的是我们知识专注于接下来三场比赛。那会对我们这个团队提出很高的要求，在我们一起做出决定之前。我现在的直觉是……我不允许我自己想太多，因为那会分散注意力，我已经吸取了这个教训。所以在某个时间点，会有着落的。现在的直觉是什么也不要说。我只想赢比赛，拿到我个人目标的成绩。”

当被问到如果不能留在梅赛德斯，他对未来有何打算时，博塔斯认为现在考虑为时尚早。

“真心实意地说，我还没有想过，”芬兰车手说到。“显然，你没法屏蔽周围的噪音，每个赛季都是这样。相同的问题、相同的猜测，那是这项运动的一部分。”

“所以我认为现在让我回答细节还太早。我们还没有真正与梅赛德斯讨论合同，最终会进行的，但是现在，只是把注意力放在三连赛。也许之后某个时刻，我们会讨论的，但现在没有太多可以说的。”