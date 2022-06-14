南非角逐2023年F1赛历席位

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南非大奖赛最近一次在卡拉米赛道举办要追溯到1993年。此前这条赛道还曾于1967至1985年，以及1992年种族隔离政策结束后多次举办比赛。

作为F1“占领”所有大洲并充分巩其固世界锦标赛地位的一部分，这项运动一直在酝酿重返南非并围绕这一目标持续开展谈判。

在上周末的阿塞拜疆大奖赛之后，F1首席执行官兼总裁斯蒂法诺·多梅尼卡利已经前往南非，并计划在那里会见卡拉米赛道的官员和其他利益相关者，进一步讨论比赛回归事宜。

虽然2024年曾被认为是比赛恢复的可能时间框架，但目前有消息称，根据未来几周谈判可能达成的潜在成功结果，F1或最早将于明年重返南非。

卡拉米的回归也将令已经满满当当的2023年赛历再添一站，届时比赛数量将达到协和协议所规定的24场比赛极限。

继去年首次亮相后，签署了一份新十年协议的卡塔尔大奖赛已经被确认将重返赛历，而首届拉斯维加斯大奖赛也已宣布将于2023年11月举行。

中国大奖赛是另一场仍在合同期内，并有望于明年恢复的分站，尽管目前由于新冠病毒正在全国多地散发，来年的赛事前景仍不明朗。

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193 Photo by: Motorsport Images

从现有的22场赛程来看，法国大奖赛或将面临“流产”，而比利时斯帕大奖赛的未来也依旧悬而未决。

七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿是呼吁南非回归呼声最高的圈内人之一。英国人表示南非是一条令他“心之所向”的赛道，并认为这将引起这条赛道诸多拥护者的瞩目。

在Motorsport Network和英国《金融时报》在摩纳哥联合举办F1商业论坛上，F1赛事推广全球总监科洛伊•塔吉特-亚当斯表示，在非洲站稳脚跟是“我们多年来一直在努力的事情”。

“新冠疫情告诉我们，我们的比赛可以很快，但要真正达到我们想要的战略目标，建立这项运动，建立车迷基础，这是一个多年的过程，”塔吉特-亚当斯说道。“美国在很大程度上仍在我们的视线之内。我认为非洲和亚洲是我们需要去的地方。如果你看看新冠病毒正在中国发生的情况，我们离开这个市场已经有三年了。明年仍是个问号。”

“我认为在短期到中期，非洲和亚洲是我们的重点，我们如何在欧洲比赛，以确保它依旧是这项运动的中心地带也是一个大问题。”

“这是一个绝佳的参与契机，因为每个地方都想要占一席之地。这给了我们最好的机会，创造出了我们多年来能够打造的最具战略性、最具增长驱动力的赛历。”