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南非角逐2023年F1赛历席位

F1老板们正在就南非大奖赛的回归与赛事组织方进行谈判，并有望最快于明年迎来这项运动重返卡拉米赛道。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Translated by:
Frankie Mao
南非角逐2023年F1赛历席位
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南非大奖赛最近一次在卡拉米赛道举办要追溯到1993年。此前这条赛道还曾于1967至1985年，以及1992年种族隔离政策结束后多次举办比赛。

作为F1“占领”所有大洲并充分巩其固世界锦标赛地位的一部分，这项运动一直在酝酿重返南非并围绕这一目标持续开展谈判。

在上周末的阿塞拜疆大奖赛之后，F1首席执行官兼总裁斯蒂法诺·多梅尼卡利已经前往南非，并计划在那里会见卡拉米赛道的官员和其他利益相关者，进一步讨论比赛回归事宜。

虽然2024年曾被认为是比赛恢复的可能时间框架，但目前有消息称，根据未来几周谈判可能达成的潜在成功结果，F1或最早将于明年重返南非。

卡拉米的回归也将令已经满满当当的2023年赛历再添一站，届时比赛数量将达到协和协议所规定的24场比赛极限。

继去年首次亮相后，签署了一份新十年协议的卡塔尔大奖赛已经被确认将重返赛历，而首届拉斯维加斯大奖赛也已宣布将于2023年11月举行。

中国大奖赛是另一场仍在合同期内，并有望于明年恢复的分站，尽管目前由于新冠病毒正在全国多地散发，来年的赛事前景仍不明朗。

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193

Damon Hill, Williams FW15C, leads Alessandro Zanardi, Lotus 107B, Rubens Barrichello, Jordan 193, and Ivan Capelli, Jordan 193

Photo by: Motorsport Images

从现有的22场赛程来看，法国大奖赛或将面临“流产”，而比利时斯帕大奖赛的未来也依旧悬而未决。

七届F1世界冠军刘易斯·汉密尔顿是呼吁南非回归呼声最高的圈内人之一。英国人表示南非是一条令他“心之所向”的赛道，并认为这将引起这条赛道诸多拥护者的瞩目。

在Motorsport Network和英国《金融时报》在摩纳哥联合举办F1商业论坛上，F1赛事推广全球总监科洛伊•塔吉特-亚当斯表示，在非洲站稳脚跟是“我们多年来一直在努力的事情”。

“新冠疫情告诉我们，我们的比赛可以很快，但要真正达到我们想要的战略目标，建立这项运动，建立车迷基础，这是一个多年的过程，”塔吉特-亚当斯说道。“美国在很大程度上仍在我们的视线之内。我认为非洲和亚洲是我们需要去的地方。如果你看看新冠病毒正在中国发生的情况，我们离开这个市场已经有三年了。明年仍是个问号。”

“我认为在短期到中期，非洲和亚洲是我们的重点，我们如何在欧洲比赛，以确保它依旧是这项运动的中心地带也是一个大问题。”

“这是一个绝佳的参与契机，因为每个地方都想要占一席之地。这给了我们最好的机会，创造出了我们多年来能够打造的最具战略性、最具增长驱动力的赛历。”

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