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Formula 1 / Hungarian GP 新闻

汉密尔顿怀疑自己患上新冠后遗症

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汉密尔顿在F1匈牙利大奖赛后接受了队医的检查，他觉得自己去年感染新冠病毒后可能患上了后遗症。

汉密尔顿怀疑自己患上新冠后遗症

这位世界冠军在恒格罗林奋力拼搏站上领奖台后，感到严重疲劳和一定程度的眩晕。在领奖台上感到不适后，他推迟了自己的赛后媒体采访，并接受了梅赛德斯队医的检查。稍后汉密尔顿感觉好一些，按时参加了FIA的例行新闻发布会，并完成了自己的常规电视采访。

但是谈到这一情况时，汉密尔顿说在匈牙利付出的努力让他元气大伤。“比赛之后我真的觉得太累了，那是我在领奖台上最奇怪的经历之一。” 汉密尔顿说，去年他因为新冠错过了12分月的萨基尔大奖赛。

“我觉得非常晕，领奖台上的东西看着都有些模糊。这一整年我真的都在和健康斗争，你知道在去年底发生了那样的情况后要保持健康，这件事仍然……仍然是场战斗。”

汉密尔顿透露，匈牙利的状况已经不是他今年第一次像这样感到格外疲劳了，他怀疑可能是新冠长期症状（一种得过新冠的人会在感染病毒后长期觉得疲劳的症状）在起作用。

“我还没和任何人特地说过这件事，不过我感觉这种症状持久不退。”他说，“我记得生病时的那种效应，从那以后训练就变得不一样了。你会到达到的疲劳程度不同了，这是一个真正的挑战。我会继续努力尝试，努力训练，尽我所能去做好准备。也许，这是因为水合作用，我不知道，但我从前绝对没有这样过。我在银石有类似的经历，但这次严重得多。”

比赛获胜者埃斯特班·奥康表示他对汉密尔顿感到如此疲惫毫不意外，法国人回忆到高温和赛道布置让周日的比赛变成了不小的挑战。

这真是一场艰难的比赛，” Alpine车手说，“总的来说，在这个赛道上，高温、高湿、多弯，这一切再叠加起来，你没有片刻喘息的机会，必须全力拼搏直到最后。我感觉自己要栽倒了，完全就像‘死了’一般。不是说刘易斯出现了一个状况或怎么样，不过我告诉你，我今晚也会睡得很香。”

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