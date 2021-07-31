匈牙利大奖赛FP3：汉密尔顿攀上头名，维斯塔潘第二

连夜和早上下雨让亨格罗林赛道的路面情况稍稍有所改变，尽管接近无时是已经阳光普照。

所有车手在本阶段练习里为关键的排位赛进行单圈模拟。用软胎做的第一次飞驰练习中，瓦尔特利·博塔斯以1分18.428秒领跑时间榜，领先红牛的维斯塔潘和梅赛德斯队友汉密尔顿。

本节练习还剩15分钟左右时，米克·舒马赫在11号弯冲出赛道后撞上护墙。德国人平安地离开赛车，但为了清理现场，赛会出世了红旗。而就在阶段被暂停之前，博塔斯用新软胎做出了更快的单圈时间，达到了1分17.055秒。

练习在还剩9分钟时恢复进行。维斯塔潘率先刷新时间，把标杆提高到1分16.914秒。不过在他身后的汉密尔顿在S2和S3计时段最快，做出一圈1分16.826秒，并且本周末第一次占据时间榜头名。

最后一节练习结束时，第四的位置仍然不属于另一辆红牛赛车。不过与周五由Alpine霸占该位置不同的是，法拉利在排位赛前取得进步。卡洛斯·塞恩斯稍稍领先队友查尔斯·莱克勒克，成为全场第四快的车手。法拉利在周五晚上对55号赛车动力单元做了一定的零件更换，因为发现参数存在问题，但西班牙人没有为此受罚。

相比周五，迈凯伦在本阶段有所提高，兰多·诺里斯前进到了第六，尽管还相差法拉利对手0.2秒。塞尔吉奥·佩雷兹在红旗之前处于第四，但最后滑落到第七，而他的个人时间与维斯塔潘相差了一秒左右。丹尼尔·里卡多本周末第一次进入了前十，而费尔南多·阿隆索位居第九，前十名的最后一个位置是阿斯顿·马丁的兰斯·斯特罗尔。

最后时刻，当斯特罗尔出场做最后几圈练习时，与阿尔法·罗密欧的安东尼奥·吉奥维纳兹在维修区里发生了事故。加拿大人正在沿着通道前进，突然阿尔法·罗密欧赛车出现在他的右前方。尽管意大利人紧急停下赛车，但斯特罗尔的后轮还是碰到了前者的鼻翼左侧。不过，阿斯顿·马丁工程师告诉他，轮胎压力没有问题。吉奥维纳兹的鼻翼虽然上下摆动了几下，但也似乎没有问题，让他继续驶上赛道。但是这起明显的危险释放事件，受到赛会的调查。

两位法国车手皮埃尔·加斯利和埃斯特班·奥康分列第11、12位，领先塞巴斯蒂安·维特尔。周五上午阶段里撞车的角田裕毅，位居基米·莱科宁身前。余下的赛车中，两辆威廉姆斯依然靠前，而乔治·拉塞尔虽然仍然在队友尼古拉斯·拉蒂菲之前，但是差距只有0.02秒。加拿大人赛车的左侧后视镜出现了松动，而吉奥维纳兹排名倒数第三。

舒马赫虽然排名在哈斯队友尼基塔·马兹平之前，但因为撞车，能否赶山排位赛还是未知数。事故发生后，德国人在无线电里再次向车队道歉，并且在坐进医疗车之前，还走回赛车检查它的损坏程度。