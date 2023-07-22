匈牙利大奖赛FP3：汉密尔顿力压红牛车手列第一

相比周五多变的天气，周六的亨格罗林恢复了艳阳高照。午间12点30分开始的最后一个兰溪阶段，赛道温度超过46摄氏度。但是，前一晚上的大雨将赛道上留下的橡胶颗粒全部洗净，因此在开局阶段不少车手出现了险情。

前30分钟，维斯塔潘在用中性胎时期做出1分18.478秒，领先当时用软胎最快的瓦尔特利·博塔斯0.011秒，周冠宇也在同期排名第三，相差队友0.055秒，并且位于迈凯伦的兰多·诺里斯之前。

进入下半阶段，阿尔法·罗密欧让两位车手换上较硬的轮胎做长距离练习。诺里斯用中性胎提高到1分18.061秒后，维斯塔潘则用软胎提高到1分18.061秒，但他向车队报告后轮缺乏抓地力。

最后10分钟，先前一直在做比赛准备的梅赛德斯切换到软胎模式，汉密尔顿跑出1分17.811秒后攀升到时间榜第一。最后阶段，两名法拉利车手同样换上最软的轮胎做了一轮冲刺练习，但查尔斯·莱克勒克和卡洛斯·塞恩斯分别定格在1分18.119秒和1分18.234秒。

另一辆红牛赛车中的佩雷兹和哈斯车手尼科·霍肯博格分列第三和第四。墨西哥人在第一节练习刚开始就失控冲出赛道，导致了较大的车损。而在本阶段里，他的RB19赛车疑似底板有损，车队在车库里进行了仔细的检查。而汉密尔顿的队友乔治·拉塞尔用软胎做出的个人最快时间位于第六名。

法拉利车手最终以第七八名完成排位赛前最后60分钟的阶段，而阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和博塔斯排在前十的最后两位。随后是兰斯·斯特罗尔和周冠宇。

根据本周末的轮胎规则，排位赛Q1里只能使用硬胎，而进入Q2的车手必须使用中性胎，只有进入最后Q3阶段的车手才能用软胎。