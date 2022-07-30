匈牙利大奖赛FP3：拉蒂菲扮演“大黑马”，雨中拿下时间榜第一

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与周五晴朗俨然的天气形成反差的是，大雨在周六如期而至。排位赛前的最后一个练习阶段在雨中开始，并且全程必须使用雨地轮胎。鉴于这样的天气将延续到排位赛，车队和车手尽可能出场进行雨地练习。尾声阶段随着雨势的减小，赛车可以使用半雨胎。

大部分时间里，赛道情况只适合全雨胎。前一天做出标杆时间的查尔斯·莱克勒克以1分 42.141秒占据第一。而在相当一部分时间里，马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、乔治·拉塞尔和塞尔吉奥·佩雷兹都排在最后，没有做出有竞争力的时间，尤其是两名梅赛德斯车手不断抱怨雨胎无法达到工作温度。

进入最后20分钟，雨势逐渐减小。此时，先前在雨地上比较有竞争力的塞巴斯蒂安·维特尔，在换上半雨胎后于10号弯撞上护墙，导致了练习被红旗中断。在还剩5分钟左右，赛道重新开放。此时，大部分车手都带着中性胎再次出场。

拉蒂菲突然做出1分41.480秒，并且上升到第一。虽然莱克勒克在个别迷你计时段可以更快，但整个一圈没有提高。在得知威廉姆斯车手排名第一后，摩纳哥人询问了法拉利工程师对手的时间和轮胎，为此感到惊讶。

在红旗出现之前，Alpine的费尔南多·阿隆索和卡洛斯·塞恩斯分别名列第二三位。但最后时刻的变化，使得时间榜也被打乱。亚历山大·阿尔本以0.24秒之差排在莱克勒克身后，但足以帮助威廉姆斯两辆赛车进入前三。维斯塔潘最后跑出个人最快时间1分43.205秒位居第四，领先最后阶段稍稍进步的拉塞尔。

阿隆索和塞恩斯最终滑落到第六和第七，随后是迈凯伦的兰多·诺里斯。维特尔在撞墙之后提前结束当日工作，但还是进入了前十，位居第九，而凯文·马努格森则处于第十。汉密尔顿继周五第二节练习后，又一次排名第11位。周冠宇则以第16名结束最后一个练习阶段。