匈牙利大奖赛FP3：拉蒂菲扮演“大黑马”，雨中拿下时间榜第一
尼古拉斯·拉蒂菲在雨中进行的匈牙利大奖赛第三节自由练习最后时刻，趁着赛道条件改善做出最快单圈时间。
与周五晴朗俨然的天气形成反差的是，大雨在周六如期而至。排位赛前的最后一个练习阶段在雨中开始，并且全程必须使用雨地轮胎。鉴于这样的天气将延续到排位赛，车队和车手尽可能出场进行雨地练习。尾声阶段随着雨势的减小，赛车可以使用半雨胎。
大部分时间里，赛道情况只适合全雨胎。前一天做出标杆时间的查尔斯·莱克勒克以1分 42.141秒占据第一。而在相当一部分时间里，马克斯·维斯塔潘、刘易斯·汉密尔顿、乔治·拉塞尔和塞尔吉奥·佩雷兹都排在最后，没有做出有竞争力的时间，尤其是两名梅赛德斯车手不断抱怨雨胎无法达到工作温度。
进入最后20分钟，雨势逐渐减小。此时，先前在雨地上比较有竞争力的塞巴斯蒂安·维特尔，在换上半雨胎后于10号弯撞上护墙，导致了练习被红旗中断。在还剩5分钟左右，赛道重新开放。此时，大部分车手都带着中性胎再次出场。
拉蒂菲突然做出1分41.480秒，并且上升到第一。虽然莱克勒克在个别迷你计时段可以更快，但整个一圈没有提高。在得知威廉姆斯车手排名第一后，摩纳哥人询问了法拉利工程师对手的时间和轮胎，为此感到惊讶。
在红旗出现之前，Alpine的费尔南多·阿隆索和卡洛斯·塞恩斯分别名列第二三位。但最后时刻的变化，使得时间榜也被打乱。亚历山大·阿尔本以0.24秒之差排在莱克勒克身后，但足以帮助威廉姆斯两辆赛车进入前三。维斯塔潘最后跑出个人最快时间1分43.205秒位居第四，领先最后阶段稍稍进步的拉塞尔。
阿隆索和塞恩斯最终滑落到第六和第七，随后是迈凯伦的兰多·诺里斯。维特尔在撞墙之后提前结束当日工作，但还是进入了前十，位居第九，而凯文·马努格森则处于第十。汉密尔顿继周五第二节练习后，又一次排名第11位。周冠宇则以第16名结束最后一个练习阶段。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Engine
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Nicholas Latifi
|Williams
|Mercedes
|17
|1'41.480
|2
|Charles Leclerc
|Ferrari
|Ferrari
|14
|1'42.141
|0.661
|3
|Alex Albon
|Williams
|Mercedes
|19
|1'42.381
|0.901
|4
|Max Verstappen
|Red Bull
|Red Bull
|10
|1'43.205
|1.725
|5
|George Russell
|Mercedes
|Mercedes
|13
|1'43.434
|1.954
|6
|Fernando Alonso
|Alpine
|Renault
|16
|1'43.570
|2.090
|7
|Carlos Sainz
|Ferrari
|Ferrari
|15
|1'43.589
|2.109
|8
|Lando Norris
|McLaren
|Mercedes
|13
|1'43.743
|2.263
|9
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|Mercedes
|14
|1'44.178
|2.698
|10
|Kevin Magnussen
|Haas
|Ferrari
|20
|1'44.655
|3.175
|11
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|Mercedes
|11
|1'44.832
|3.352
|12
|Mick Schumacher
|Haas
|Ferrari
|18
|1'45.156
|3.676
|13
|Esteban Ocon
|Alpine
|Renault
|17
|1'45.570
|4.090
|14
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|Mercedes
|11
|1'45.624
|4.144
|15
|Lance Stroll
|Aston Martin
|Mercedes
|17
|1'45.638
|4.158
|16
|Zhou Guanyu
|Alfa Romeo
|Ferrari
|17
|1'45.691
|4.211
|17
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|Red Bull
|17
|1'45.850
|4.370
|18
|Valtteri Bottas
|Alfa Romeo
|Ferrari
|20
|1'45.930
|4.450
|19
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|Red Bull
|18
|1'46.091
|4.611
|20
|Sergio Perez
|Red Bull
|Red Bull
|11
|1'48.240
|6.760
|VIEW FULL RESULTS
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