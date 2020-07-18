匈牙利大奖赛FP3：博塔斯领先汉密尔顿居首，佩雷兹第三

恢复干地之后，梅赛德斯的统治级速度依然明显。汉密尔顿最先打破1分16秒大关，用软胎跑出1分15.984秒，并且领先博塔斯近0.3秒。而Racing Point继续着抢眼的表现，由塞尔吉奥·佩雷兹做出当时第三快的时间，而且距离芬兰人只有0.1秒。

还剩15分钟时，两位梅赛德斯车手再次出场。这一次博塔斯把标杆提升到1分15.437秒，而汉密尔顿则落后了0.165秒。但是，这足以确保梅赛德斯继续高居前二名。

启用升级套件的法拉利在干地上同样有所起色。查尔斯·莱克勒克在第二轮冲刺模拟时做出1分15.781秒，短暂地上升到第一，直到被两辆梅赛德斯赛车超过，并且之后又落到了佩雷兹身后。不过，这已经是本赛季干地条件下进行的自由练习阶段，法拉利最令人欣喜的表现。

兰斯·斯特罗尔落后摩纳哥车手0.2秒排名第五，但是领先红牛的马克斯·维斯塔潘之前。荷兰人在本阶段开始后不久在12号弯打转，而且还像车队报告赛车有太多转向不足的问题。

迈凯伦车手兰多·诺里斯以第七的排名结束本阶段，位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。德国人与他的法拉利队友相差了半秒钟之多。

前一天因为引擎故障而没有参加第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利名列第九。但是法国人在本阶段向车队报告动力不足。丹尼尔·里卡多为雷诺挤入前十名，以微弱的优势把迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯和红牛车手亚历山大·阿尔本挡在身后

明年确定留在威廉姆斯的乔治·拉塞尔发挥不俗，以第14名完成本阶段，只比身前的埃斯特班·奥康慢了0.2秒，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。

丹尼尔·科维亚特相差队友加斯利1.8秒之多，只排在两辆阿尔法·罗密欧赛车和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲之前。