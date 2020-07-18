梅赛德斯在匈牙利大奖赛第三节自由练习里继续表现强势，而瓦尔特利·博塔斯力亚队友刘易斯·汉密尔顿占据第一。
恢复干地之后，梅赛德斯的统治级速度依然明显。汉密尔顿最先打破1分16秒大关，用软胎跑出1分15.984秒，并且领先博塔斯近0.3秒。而Racing Point继续着抢眼的表现，由塞尔吉奥·佩雷兹做出当时第三快的时间，而且距离芬兰人只有0.1秒。
还剩15分钟时，两位梅赛德斯车手再次出场。这一次博塔斯把标杆提升到1分15.437秒，而汉密尔顿则落后了0.165秒。但是，这足以确保梅赛德斯继续高居前二名。
启用升级套件的法拉利在干地上同样有所起色。查尔斯·莱克勒克在第二轮冲刺模拟时做出1分15.781秒，短暂地上升到第一，直到被两辆梅赛德斯赛车超过，并且之后又落到了佩雷兹身后。不过，这已经是本赛季干地条件下进行的自由练习阶段，法拉利最令人欣喜的表现。
兰斯·斯特罗尔落后摩纳哥车手0.2秒排名第五，但是领先红牛的马克斯·维斯塔潘之前。荷兰人在本阶段开始后不久在12号弯打转，而且还像车队报告赛车有太多转向不足的问题。
迈凯伦车手兰多·诺里斯以第七的排名结束本阶段，位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。德国人与他的法拉利队友相差了半秒钟之多。
前一天因为引擎故障而没有参加第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利名列第九。但是法国人在本阶段向车队报告动力不足。丹尼尔·里卡多为雷诺挤入前十名，以微弱的优势把迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯和红牛车手亚历山大·阿尔本挡在身后
明年确定留在威廉姆斯的乔治·拉塞尔发挥不俗，以第14名完成本阶段，只比身前的埃斯特班·奥康慢了0.2秒，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。
丹尼尔·科维亚特相差队友加斯利1.8秒之多，只排在两辆阿尔法·罗密欧赛车和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲之前。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|18
|1'15.437
|2
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|20
|1'15.479
|0.042
|3
|Sergio Perez
|Racing Point
|16
|1'15.598
|0.161
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|19
|1'15.781
|0.344
|5
|Lance Stroll
|Racing Point
|15
|1'16.033
|0.596
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|18
|1'16.084
|0.647
|7
|Lando Norris
|McLaren
|18
|1'16.193
|0.756
|8
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|18
|1'16.351
|0.914
|9
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|20
|1'16.453
|1.016
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|14
|1'16.508
|1.071
|11
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|21
|1'16.545
|1.108
|12
|Alex Albon
|Red Bull
|19
|1'16.582
|1.145
|13
|Esteban Ocon
|Renault
|20
|1'16.706
|1.269
|14
|George Russell
|Williams
|23
|1'16.847
|1.410
|15
|Romain Grosjean
|Haas
|15
|1'16.866
|1.429
|16
|Kevin Magnussen
|Haas
|14
|1'17.086
|1.649
|17
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|15
|1'17.292
|1.855
|18
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|20
|1'17.496
|2.059
|19
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|25
|1'17.527
|2.090
|20
|Nicholas Latifi
|Williams
|17
|1'17.650
|2.213
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|Series
|Formula 1
|Event
|匈牙利大奖赛
|Author
|Frankie Mao
匈牙利大奖赛FP3：博塔斯领先汉密尔顿居首，佩雷兹第三
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