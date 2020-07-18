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Formula 1 / 匈牙利大奖赛 / 自由练习报告

匈牙利大奖赛FP3：博塔斯领先汉密尔顿居首，佩雷兹第三

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匈牙利大奖赛FP3：博塔斯领先汉密尔顿居首，佩雷兹第三
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2020年7月18日 上午11:08

梅赛德斯在匈牙利大奖赛第三节自由练习里继续表现强势，而瓦尔特利·博塔斯力亚队友刘易斯·汉密尔顿占据第一。

恢复干地之后，梅赛德斯的统治级速度依然明显。汉密尔顿最先打破1分16秒大关，用软胎跑出1分15.984秒，并且领先博塔斯近0.3秒。而Racing Point继续着抢眼的表现，由塞尔吉奥·佩雷兹做出当时第三快的时间，而且距离芬兰人只有0.1秒。

还剩15分钟时，两位梅赛德斯车手再次出场。这一次博塔斯把标杆提升到1分15.437秒，而汉密尔顿则落后了0.165秒。但是，这足以确保梅赛德斯继续高居前二名。

启用升级套件的法拉利在干地上同样有所起色。查尔斯·莱克勒克在第二轮冲刺模拟时做出1分15.781秒，短暂地上升到第一，直到被两辆梅赛德斯赛车超过，并且之后又落到了佩雷兹身后。不过，这已经是本赛季干地条件下进行的自由练习阶段，法拉利最令人欣喜的表现。

兰斯·斯特罗尔落后摩纳哥车手0.2秒排名第五，但是领先红牛的马克斯·维斯塔潘之前。荷兰人在本阶段开始后不久在12号弯打转，而且还像车队报告赛车有太多转向不足的问题。

迈凯伦车手兰多·诺里斯以第七的排名结束本阶段，位居塞巴斯蒂安·维特尔之前。德国人与他的法拉利队友相差了半秒钟之多。

前一天因为引擎故障而没有参加第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利名列第九。但是法国人在本阶段向车队报告动力不足。丹尼尔·里卡多为雷诺挤入前十名，以微弱的优势把迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯和红牛车手亚历山大·阿尔本挡在身后

明年确定留在威廉姆斯的乔治·拉塞尔发挥不俗，以第14名完成本阶段，只比身前的埃斯特班·奥康慢了0.2秒，领先哈斯的罗曼·格罗斯让和凯文·马格努森。

丹尼尔·科维亚特相差队友加斯利1.8秒之多，只排在两辆阿尔法·罗密欧赛车和威廉姆斯的尼古拉斯·拉蒂菲之前。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes 18 1'15.437  
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 20 1'15.479 0.042
3 Mexico Sergio Perez Racing Point 16 1'15.598 0.161
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari 19 1'15.781 0.344
5 Canada Lance Stroll Racing Point 15 1'16.033 0.596
6 Netherlands Max Verstappen Red Bull 18 1'16.084 0.647
7 United Kingdom Lando Norris McLaren 18 1'16.193 0.756
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari 18 1'16.351 0.914
9 France Pierre Gasly AlphaTauri 20 1'16.453 1.016
10 Australia Daniel Ricciardo Renault 14 1'16.508 1.071
11 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 21 1'16.545 1.108
12 Thailand Alex Albon Red Bull 19 1'16.582 1.145
13 France Esteban Ocon Renault 20 1'16.706 1.269
14 United Kingdom George Russell Williams 23 1'16.847 1.410
15 France Romain Grosjean Haas 15 1'16.866 1.429
16 Denmark Kevin Magnussen Haas 14 1'17.086 1.649
17 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 15 1'17.292 1.855
18 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 20 1'17.496 2.059
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 25 1'17.527 2.090
20 Canada Nicholas Latifi Williams 17 1'17.650 2.213
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