所有系列赛

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文 中文
自由练习报告
Formula 1 Hungarian GP

匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一

兰多·诺里斯在匈牙利大奖赛第二节自由练习中做出全场最快时间，领先马克斯·维斯塔潘和卡洛斯·塞恩斯。

Upd:
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

相比第一节练习，本阶段赛道温度大幅度降低，从原先接近60摄氏度下降到40多摄氏度。

不过练习仅仅开始了16分钟，法拉利的查尔斯·莱克勒克在4号弯后轧到右侧路肩倒是赛车失控，打转后撞上左侧的护墙，随后停在5号弯前。撞击力度之大触发了医疗车到场，但摩纳哥人平安无恙。

练习中断16分钟后恢复。在红旗之前，塞尔吉奥·佩雷兹用中性胎跑出的1分18.568秒排名第一。阶段恢复后，两辆梅赛德斯用软胎上升到前二，乔治·拉塞尔1分18.294秒，俩人相差0.069秒。不过其他赛车陆续换上软胎后也都提高了时间。诺里斯跑出1分17.788秒上升到第一，维斯塔潘以1分18.031秒排在第二，卡洛斯·塞恩斯排在荷兰人身后，佩雷兹也提升到拉塞尔身前。

哈斯的凯文·马格努森恰好挤到两位梅赛德斯车手之间，而丹尼尔·里卡多、亚历山大·阿尔本和费尔南多·阿隆索以第八九十名完成本阶段。

阿斯顿·马丁为本周末带来了新部件，第一节练习里只有阿隆索先使用，从而与兰斯·斯特罗尔的旧部件进行比较。第二节练习，加拿大人的赛车也装上了更新后的部件，排名第17位。红旗出现前，周冠宇已经用中性胎提升了0.4秒，但不得不回到维修区。

暂停之后，他用软胎出场，但在飞驰圈练习来到4号弯时出现了与莱克勒克相似的一幕。更为惊险地是，索伯赛车失控后从前方缓慢行驶的佩雷兹赛车前横过。不过，中国小将没有撞墙，而是能够回到维修区。还剩15分钟左右时，周冠宇用中性胎重回赛道，但错过了用软胎做冲刺练习的最佳时机后，在时间上排在最后。

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

Previous article 匈牙利大奖赛FP1：塞恩斯高温中最快，周冠宇全场第五

Top Comments

Latest news

匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一

匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一

F1 Formula 1
Hungarian GP
匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一
匈牙利大奖赛FP1：塞恩斯高温中最快，周冠宇全场第五

匈牙利大奖赛FP1：塞恩斯高温中最快，周冠宇全场第五

F1 Formula 1
Hungarian GP
匈牙利大奖赛FP1：塞恩斯高温中最快，周冠宇全场第五
汉密尔顿认为舒马赫“出柜”传递了“积极的信号”

汉密尔顿认为舒马赫“出柜”传递了“积极的信号”

F1 Formula 1
Hungarian GP
汉密尔顿认为舒马赫“出柜”传递了“积极的信号”
周冠宇重申全力争取2025年留在F1，尽管“不敢收百分百”

周冠宇重申全力争取2025年留在F1，尽管“不敢收百分百”

F1 Formula 1
周冠宇重申全力争取2025年留在F1，尽管“不敢收百分百”

Contact us

© 2024 Motorsport Network 保留所有权

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

注册 登入

Motorsport prime

Discover premium content
订阅

版本

中文 中文