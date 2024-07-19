匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一
兰多·诺里斯在匈牙利大奖赛第二节自由练习中做出全场最快时间，领先马克斯·维斯塔潘和卡洛斯·塞恩斯。
Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
相比第一节练习，本阶段赛道温度大幅度降低，从原先接近60摄氏度下降到40多摄氏度。
不过练习仅仅开始了16分钟，法拉利的查尔斯·莱克勒克在4号弯后轧到右侧路肩倒是赛车失控，打转后撞上左侧的护墙，随后停在5号弯前。撞击力度之大触发了医疗车到场，但摩纳哥人平安无恙。
练习中断16分钟后恢复。在红旗之前，塞尔吉奥·佩雷兹用中性胎跑出的1分18.568秒排名第一。阶段恢复后，两辆梅赛德斯用软胎上升到前二，乔治·拉塞尔1分18.294秒，俩人相差0.069秒。不过其他赛车陆续换上软胎后也都提高了时间。诺里斯跑出1分17.788秒上升到第一，维斯塔潘以1分18.031秒排在第二，卡洛斯·塞恩斯排在荷兰人身后，佩雷兹也提升到拉塞尔身前。
哈斯的凯文·马格努森恰好挤到两位梅赛德斯车手之间，而丹尼尔·里卡多、亚历山大·阿尔本和费尔南多·阿隆索以第八九十名完成本阶段。
阿斯顿·马丁为本周末带来了新部件，第一节练习里只有阿隆索先使用，从而与兰斯·斯特罗尔的旧部件进行比较。第二节练习，加拿大人的赛车也装上了更新后的部件，排名第17位。红旗出现前，周冠宇已经用中性胎提升了0.4秒，但不得不回到维修区。
暂停之后，他用软胎出场，但在飞驰圈练习来到4号弯时出现了与莱克勒克相似的一幕。更为惊险地是，索伯赛车失控后从前方缓慢行驶的佩雷兹赛车前横过。不过，中国小将没有撞墙，而是能够回到维修区。还剩15分钟左右时，周冠宇用中性胎重回赛道，但错过了用软胎做冲刺练习的最佳时机后，在时间上排在最后。
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments