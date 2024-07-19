匈牙利大奖赛FP2：诺里斯排名第一

相比第一节练习，本阶段赛道温度大幅度降低，从原先接近60摄氏度下降到40多摄氏度。

不过练习仅仅开始了16分钟，法拉利的查尔斯·莱克勒克在4号弯后轧到右侧路肩倒是赛车失控，打转后撞上左侧的护墙，随后停在5号弯前。撞击力度之大触发了医疗车到场，但摩纳哥人平安无恙。

练习中断16分钟后恢复。在红旗之前，塞尔吉奥·佩雷兹用中性胎跑出的1分18.568秒排名第一。阶段恢复后，两辆梅赛德斯用软胎上升到前二，乔治·拉塞尔1分18.294秒，俩人相差0.069秒。不过其他赛车陆续换上软胎后也都提高了时间。诺里斯跑出1分17.788秒上升到第一，维斯塔潘以1分18.031秒排在第二，卡洛斯·塞恩斯排在荷兰人身后，佩雷兹也提升到拉塞尔身前。

哈斯的凯文·马格努森恰好挤到两位梅赛德斯车手之间，而丹尼尔·里卡多、亚历山大·阿尔本和费尔南多·阿隆索以第八九十名完成本阶段。

阿斯顿·马丁为本周末带来了新部件，第一节练习里只有阿隆索先使用，从而与兰斯·斯特罗尔的旧部件进行比较。第二节练习，加拿大人的赛车也装上了更新后的部件，排名第17位。红旗出现前，周冠宇已经用中性胎提升了0.4秒，但不得不回到维修区。

暂停之后，他用软胎出场，但在飞驰圈练习来到4号弯时出现了与莱克勒克相似的一幕。更为惊险地是，索伯赛车失控后从前方缓慢行驶的佩雷兹赛车前横过。不过，中国小将没有撞墙，而是能够回到维修区。还剩15分钟左右时，周冠宇用中性胎重回赛道，但错过了用软胎做冲刺练习的最佳时机后，在时间上排在最后。