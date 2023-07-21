匈牙利大奖赛FP2：莱克勒克最快，周冠宇第九
查尔斯·莱克勒克做出匈牙利大奖赛第二节自由练习的标杆时间，兰多·诺里斯仅以0.015秒之差排名第二，而马克斯·维斯塔潘注重于不同的练习项目。
除了第一节练习被下雨和红旗的打乱之后，给车队增加了额外的工作，本周末新的轮胎分配制度，意味着在干地上进行的第二个练习阶段里，各支车队的项目与常规赛事周末有所不同。而相比前一阶段，本节练习没有出现红旗，而且意外事故较少，除了迈凯伦的奥斯卡·皮亚斯特雷底板受损。
经过一个小时的练习，莱克勒克驾驶法拉利赛车用软胎做出1分17.686秒，以0.015秒的微弱优势压到用相同配方轮胎的诺里斯。Alpine车手皮埃尔·加斯利名列第三，他用软胎做出的个人最快时间落后法拉利车手0.232秒。法国人的前队友角田裕毅则以0.016秒之差位于第四，正好位于另一名Alpine车手埃斯特班·奥康之前。
本周末染了一头“芭比白”头发的尼科·霍肯博格名列第六，而阿尔法·罗密欧的瓦尔特利·博塔斯是用中性胎最快的车手，位于第七名，而他与轮胎更软的莱克勒克相差0.4秒不到。
费尔南多·阿隆索、周冠宇和卡洛斯·塞恩斯分列第八九十名。中国小将在本阶段总共完成了30圈，而且与队友一样，他的最快时间也用中性胎做出。
已经连续六场比赛获胜的维斯塔潘执行了不同的策略。虽然他用软胎跑出自己的最快圈，但莱克勒克0.593秒排名第十一位。梅赛德斯将注意力放在长距离的比赛速度测试上，刘易斯·汉密尔顿和乔治·拉塞尔都没有进入前十。而在第一节练习里撞车的塞尔吉奥·佩雷兹在第二个阶段里回到了赛道上，但只够他完成13圈。
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