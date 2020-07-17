匈牙利大奖赛FP2：维特尔雨中最快

整个阶段都在雨中进行。最初，两辆使用全雨胎的Racing Point赛车占据前两位，其中兰斯·希特罗尔领先队友塞尔吉奥·佩雷兹百分之九秒。

不过进入最后半小时后，同样以全雨胎出场的维特尔跑出1分40.464秒，以明显的优势攀升头名。梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯本有机会刷新这个标杆，但是在最后一个计时段里出现了打滑，以0.272秒之差屈居第二。此时，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯做出第三快的时间，但是相差博塔斯一秒以上。

最后10分钟，一些车手用半雨胎进行练习，但是赛道过于湿滑，没有车手能够提高时间。因为引擎问题缺席了在干地上进行的第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利回到赛道上，以0.1秒之差落在佩雷兹身后。不过，法国人已经换上了本赛季第二个电子控制单元。

马克斯·维斯塔潘在最后3分钟用全雨胎做出了第七快的时间，排在罗曼·格罗斯让、基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克身前。

在维斯塔潘上升之前，总归有五名使用法拉利引擎的车手处于前十，但安东尼奥·吉奥维纳兹被荷兰人挤到第11位。

曾七次在亨格罗林获胜的刘易斯·汉密尔顿等七位车手没有进行有代表性的计时圈。