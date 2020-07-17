塞巴斯蒂安·维特尔在雨中进行的匈牙利大奖赛第二节自由练习中做出最快时间，法拉利本赛季第一次占据赛道阶段的时间榜头名。
整个阶段都在雨中进行。最初，两辆使用全雨胎的Racing Point赛车占据前两位，其中兰斯·希特罗尔领先队友塞尔吉奥·佩雷兹百分之九秒。
不过进入最后半小时后，同样以全雨胎出场的维特尔跑出1分40.464秒，以明显的优势攀升头名。梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯本有机会刷新这个标杆，但是在最后一个计时段里出现了打滑，以0.272秒之差屈居第二。此时，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯做出第三快的时间，但是相差博塔斯一秒以上。
最后10分钟，一些车手用半雨胎进行练习，但是赛道过于湿滑，没有车手能够提高时间。因为引擎问题缺席了在干地上进行的第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利回到赛道上，以0.1秒之差落在佩雷兹身后。不过，法国人已经换上了本赛季第二个电子控制单元。
马克斯·维斯塔潘在最后3分钟用全雨胎做出了第七快的时间，排在罗曼·格罗斯让、基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克身前。
在维斯塔潘上升之前，总归有五名使用法拉利引擎的车手处于前十，但安东尼奥·吉奥维纳兹被荷兰人挤到第11位。
曾七次在亨格罗林获胜的刘易斯·汉密尔顿等七位车手没有进行有代表性的计时圈。
|Cla
|Driver
|Chassis
|Laps
|Time
|Gap
|1
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|12
|1'40.464
|2
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|5
|1'40.736
|0.272
|3
|Carlos Sainz Jr.
|McLaren
|6
|1'41.784
|1.320
|4
|Lance Stroll
|Racing Point
|6
|1'42.380
|1.916
|5
|Sergio Perez
|Racing Point
|5
|1'42.470
|2.006
|6
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|7
|1'42.588
|2.124
|7
|Max Verstappen
|Red Bull
|4
|1'42.820
|2.356
|8
|Romain Grosjean
|Haas
|6
|1'43.335
|2.871
|9
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|16
|1'43.471
|3.007
|10
|Charles Leclerc
|Ferrari
|10
|1'43.725
|3.261
|11
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|9
|1'44.411
|3.947
|12
|Lando Norris
|McLaren
|5
|1'46.000
|5.536
|13
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|7
|1'47.422
|6.958
|14
|Esteban Ocon
|Renault
|1
|15
|Daniel Ricciardo
|Renault
|1
|16
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1
|17
|Nicholas Latifi
|Williams
|2
|18
|George Russell
|Williams
|2
|19
|Alex Albon
|Red Bull
|3
|20
|Kevin Magnussen
|Haas
|1
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|Series
|Formula 1
|Event
|匈牙利大奖赛
|Author
|Frankie Mao
匈牙利大奖赛FP2：维特尔雨中最快
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