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匈牙利大奖赛FP2：维特尔雨中最快

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匈牙利大奖赛FP2：维特尔雨中最快
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2020年7月17日 下午2:42

塞巴斯蒂安·维特尔在雨中进行的匈牙利大奖赛第二节自由练习中做出最快时间，法拉利本赛季第一次占据赛道阶段的时间榜头名。

整个阶段都在雨中进行。最初，两辆使用全雨胎的Racing Point赛车占据前两位，其中兰斯·希特罗尔领先队友塞尔吉奥·佩雷兹百分之九秒。

不过进入最后半小时后，同样以全雨胎出场的维特尔跑出1分40.464秒，以明显的优势攀升头名。梅赛德斯的瓦尔特利·博塔斯本有机会刷新这个标杆，但是在最后一个计时段里出现了打滑，以0.272秒之差屈居第二。此时，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯做出第三快的时间，但是相差博塔斯一秒以上。

最后10分钟，一些车手用半雨胎进行练习，但是赛道过于湿滑，没有车手能够提高时间。因为引擎问题缺席了在干地上进行的第一节练习的AlphaTauri车手皮埃尔·加斯利回到赛道上，以0.1秒之差落在佩雷兹身后。不过，法国人已经换上了本赛季第二个电子控制单元。

马克斯·维斯塔潘在最后3分钟用全雨胎做出了第七快的时间，排在罗曼·格罗斯让、基米·莱科宁和查尔斯·莱克勒克身前。

在维斯塔潘上升之前，总归有五名使用法拉利引擎的车手处于前十，但安东尼奥·吉奥维纳兹被荷兰人挤到第11位。

曾七次在亨格罗林获胜的刘易斯·汉密尔顿等七位车手没有进行有代表性的计时圈。

Cla Driver Chassis Laps Time Gap
1 Germany Sebastian Vettel Ferrari 12 1'40.464  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes 5 1'40.736 0.272
3 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren 6 1'41.784 1.320
4 Canada Lance Stroll Racing Point 6 1'42.380 1.916
5 Mexico Sergio Perez Racing Point 5 1'42.470 2.006
6 France Pierre Gasly AlphaTauri 7 1'42.588 2.124
7 Netherlands Max Verstappen Red Bull 4 1'42.820 2.356
8 France Romain Grosjean Haas 6 1'43.335 2.871
9 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo 16 1'43.471 3.007
10 Monaco Charles Leclerc Ferrari 10 1'43.725 3.261
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 9 1'44.411 3.947
12 United Kingdom Lando Norris McLaren 5 1'46.000 5.536
13 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri 7 1'47.422 6.958
14 France Esteban Ocon Renault 1    
15 Australia Daniel Ricciardo Renault 1    
16 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes 1    
17 Canada Nicholas Latifi Williams 2    
18 United Kingdom George Russell Williams 2    
19 Thailand Alex Albon Red Bull 3    
20 Denmark Kevin Magnussen Haas 1    
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