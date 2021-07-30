匈牙利大奖赛FP2：博塔斯领先汉密尔顿，梅赛德斯包揽前二

下午一个小时的练习开始后，在使用中性胎的前几圈里，博塔斯领先维斯塔潘占据第一，而汉密尔顿位列第三。之后，两位梅赛德斯车手再用黄色标签轮胎做了一次单圈冲刺练习，英国人超越红牛对手，上升到第二。

进入第二个20分钟，车手们纷纷换上软胎。阿斯顿·马丁的塞巴斯蒂安·维特尔挤到了两辆梅赛德斯赛车之间，而AlphaTauri的皮埃尔·加斯利一度登上头名。

不过当W12换上软胎之后，博塔斯跑出一圈1分17.012秒，重新回到时间榜第一。此时，汉密尔顿也用相同配方的轮胎超越了其他车手，但以0.027秒的微弱劣势排在队友身后。随后维斯塔潘也换上红色的软胎，但只做到1分17.310秒，位居第三名。

进入最后20分钟，随着车队开始进行重载油练习，前三名没有发生变化，梅赛德斯在本阶段过后暂时成为本周末的标杆。

继上午的练习里成为第三快的车队之后，Alpine又在下午的阶段里位列第四，但这次换成了埃斯特班·奥康。虽然法国人相距维斯塔潘0.4秒之多，但是排在了另一位红牛车手塞尔吉奥·佩雷兹之前。墨西哥人虽然比前一阶段有所进步，但仍未进入前四名。

加斯利用软胎做出的时间最终名列第六，但保持着AlphaTauri本周末良好的势头，而且以0.056秒领先上午第四名的费尔纳多·阿隆索。维特尔的单圈时间滑落到第八，但随着他的队友兰斯·斯特罗尔位居第十，两辆阿斯顿·马丁赛车在本阶段进入了前十。

迈凯伦预计本周末将迎来一场艰难的中游集团较量，兰多·诺里斯位于阿斯顿·马丁的对手之间，以0.007秒的微弱优势排在斯特罗尔身前。

上午进入前七的法拉利在下午位居第11、12名，不过靠前的查尔斯·莱克勒克与加拿大人只有0.05秒的差距。丹尼尔·里卡多则落在卡洛斯·塞恩斯身后，而且有0.3秒左右的差距。

重返阿尔法·罗密欧赛车驾驶舱的基米·莱科宁位列第14位，领先威廉姆斯的乔治·拉塞尔和尼古拉斯·拉蒂菲，虽然他与年轻的英国人之间只有0.015秒的区别。

上午撞墙的角田裕毅只在最后几分钟才出场，但用软胎做出的时间让他排在第17位，意味着米克·舒马赫、安东尼奥·吉奥维纳兹和尼基塔·马兹平位列倒数三位。俄罗斯人在阶段结束后，向车队报告他觉得驾驶舱里有地方非常热。